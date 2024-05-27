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Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов - РИА Новости, 27.05.2024
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03:19 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rokot-1948513372.html
Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов
Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов - РИА Новости, 27.05.2024
Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов
Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" в Подмосковье способен готовить бойцов для охраны предприятий, школ, детских садов и... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T03:19
2024-05-27T03:19
московская область (подмосковье)
безопасность
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" в Подмосковье способен готовить бойцов для охраны предприятий, школ, детских садов и торговых центров, в том числе для предотвращения терактов, заявил в интервью РИА Новости инструктор Центра с позывным "Пиночет". "У нас инструкторов много, можем обучать еще людей и, например, использовать их для охраны предприятий, детских садов, школ, торговых центров, в том числе для предотвращения терактов", - сказал "Пиночет".
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московская область (подмосковье), безопасность, россия
Московская область (Подмосковье), Безопасность, Россия
Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов

Инструктор: центр "Рокот" способен готовить бойцов для охраны предприятий и школ

© РИА Новости / Александр Лукин | Перейти в медиабанкОхранник смотрит документы во время проверки мер безопасности
Охранник смотрит документы во время проверки мер безопасности - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Лукин
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Охранник смотрит документы во время проверки мер безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" в Подмосковье способен готовить бойцов для охраны предприятий, школ, детских садов и торговых центров, в том числе для предотвращения терактов, заявил в интервью РИА Новости инструктор Центра с позывным "Пиночет".
"У нас инструкторов много, можем обучать еще людей и, например, использовать их для охраны предприятий, детских садов, школ, торговых центров, в том числе для предотвращения терактов", - сказал "Пиночет".
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