https://ria.ru/20240527/rokot-1948513372.html

Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов

Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов - РИА Новости, 27.05.2024

Центр "Рокот" предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ от террористов

Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" в Подмосковье способен готовить бойцов для охраны предприятий, школ, детских садов и... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T03:19

2024-05-27T03:19

2024-05-27T03:19

московская область (подмосковье)

безопасность

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот" в Подмосковье способен готовить бойцов для охраны предприятий, школ, детских садов и торговых центров, в том числе для предотвращения терактов, заявил в интервью РИА Новости инструктор Центра с позывным "Пиночет". "У нас инструкторов много, можем обучать еще людей и, например, использовать их для охраны предприятий, детских садов, школ, торговых центров, в том числе для предотвращения терактов", - сказал "Пиночет".

https://ria.ru/20240520/ucheniya-1947072958.html

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московская область (подмосковье), безопасность, россия