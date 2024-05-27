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ВС России продвинулись в захваченных ВСУ селах, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rogov-1948674365.html
ВС России продвинулись в захваченных ВСУ селах, сообщил Рогов
ВС России продвинулись в захваченных ВСУ селах, сообщил Рогов - РИА Новости, 27.05.2024
ВС России продвинулись в захваченных ВСУ селах, сообщил Рогов
Российские войска продвинулись в центре сел Старомайорское и Урожайное, захваченных ВСУ летом прошлого года, сообщил РИА Новости председатель комиссии по... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:43
2024-05-27T15:43
россия
старомайорское
запорожская область
владимир рогов
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Российские войска продвинулись в центре сел Старомайорское и Урожайное, захваченных ВСУ летом прошлого года, сообщил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщил РИА Новости, что армия России перехватила инициативу на этом участке фронта и выдавливает противника. "В Старомайорском и Урожайном наши войска продвинулись на северо-западе и центральной части", - сказал Рогов. По его словам, добиться успехов позволило применение кроссовых мотоциклов и квадроциклов, у которых большая маневренность, что дает возможность уходить от обстрела противника. "Это помогло выйти из тупика позиционного противостояния", - подчеркнул Рогов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
https://ria.ru/20240527/minoborony-1948616085.html
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россия
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россия, старомайорское, запорожская область, владимир рогов
Россия, Старомайорское, Запорожская область, Владимир Рогов, Специальная военная операция на Украине
ВС России продвинулись в захваченных ВСУ селах, сообщил Рогов

Рогов: ВС РФ продвинулись в захваченных ВСУ селах Старомайорское и Урожайное

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Российские войска продвинулись в центре сел Старомайорское и Урожайное, захваченных ВСУ летом прошлого года, сообщил РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее он сообщил РИА Новости, что армия России перехватила инициативу на этом участке фронта и выдавливает противника.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР
13:15
Старомайорском и Урожайном наши войска продвинулись на северо-западе и центральной части", - сказал Рогов.
По его словам, добиться успехов позволило применение кроссовых мотоциклов и квадроциклов, у которых большая маневренность, что дает возможность уходить от обстрела противника.
"Это помогло выйти из тупика позиционного противостояния", - подчеркнул Рогов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Подразделения "Юга" нанесли поражение трем бригадам ВСУ в ДНР
13:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаромайорскоеЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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