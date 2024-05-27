https://ria.ru/20240527/reyting-1948507353.html

Названа страна с самым дорогим газом в Европе

Названа страна с самым дорогим газом в Европе - РИА Новости, 27.05.2024

Названа страна с самым дорогим газом в Европе

Самый дорогой газ в Европе в пересчете на рубли покупают жители Швеции, несколько меньше платят в Ирландии, Нидерландах, Австрии и Литве, говорится в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T00:34

2024-05-27T00:34

2024-05-27T01:41

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Самый дорогой газ в Европе в пересчете на рубли покупают жители Швеции, несколько меньше платят в Ирландии, Нидерландах, Австрии и Литве, говорится в исследовании РИА Новости. "Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 210 рублей. Далее в рейтинге по дороговизне газа следуют Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва. В этих странах кубометр газа стоит более 148 рублей", - свидетельствуют данные исследования. Для оценки доступности газа для населения экспертами РИА Рейтинг был рассчитан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных европейских стран. Доступность определяется как стоимостью голубого топлива, так и уровнем дохода граждан. В исследовании уточняется, что показатели могут отличаться в конкретном случае в зависимости от уровня дохода, места проживания, наличия газовых плит, объемов потребления газа семьей и прочего. "Наиболее дешевый газ приобретают жители Казахстана, где в пересчете на российскую валюту он стоит 6,3 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 7,4 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на 3,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа входят также Венгрия и Хорватия", - упоминается в исследовании. Эксперты отмечают, что в 2023 году мировые цены на голубое топливо значительно снизились по сравнению с аномальным 2022 годом, но оказались выше показателей среднемноголетнего уровня. К причинам снижения цен на газ аналитики относят наличие больших запасов газа в подземных хранилищах, созданных в 2022 году, сравнительно теплую зиму 2022-2023 годов и достаточно высокую температуру воздуха в ноябре-декабре 2023 года. Кроме того, на стоимости газа сказалось снижение потребления голубого топлива в Европе из-за промышленного кризиса и отчасти из-за принципиального отказа от поставок российского трубопроводного газа.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240527/gaz-1947584639.html

https://ria.ru/20240318/gaz-1933890482.html

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