https://ria.ru/20240527/reyting-1948506320.html

Стало известно, в каких странах Европы сильнее всего выросли цены на газ

Стало известно, в каких странах Европы сильнее всего выросли цены на газ - РИА Новости, 27.05.2024

Стало известно, в каких странах Европы сильнее всего выросли цены на газ

Цены на газ в Румынии, Греции и Дании в 2023 году снизились примерно вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70%, а в Польше и Словакии – больше чем на 20%,... РИА Новости, 27.05.2024

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Цены на газ в Румынии, Греции и Дании в 2023 году снизились примерно вдвое, тогда как в Литве выросли почти на 70%, а в Польше и Словакии – больше чем на 20%, свидетельствуют данные исследования РИА Новости* по доступности природного газа для населения. Исследование подготовлено экспертами Центра экономических исследований РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. В рейтинг вошло 30 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Германию, Австрию, Францию, Великобританию, Италию, Испанию и другие страны. Динамика цен на газ в рассматриваемых странах в прошлом году носила разнонаправленный характер. Увеличение произошло в 15 странах. Наиболее существенный рост отмечается в Литве (+67,6%), Польше (+24,3%) и в Словакии (+22,4%). Снижение цен отмечается в 14 государствах. Самое значительное сокращение произошло в Румынии (–55,5%), Греции (–42,1%) и в Дании (–41,3%). В России цена газа не изменилась и в первом квартале текущего года осталась на уровне 2023 года. Как отмечается, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2024 году мировые цены на газ будут преимущественно снижаться из-за высокого уровня сформированных запасов. Среднегодовая цена газа на европейском рынке в 2024 году составит около 300–350 долларов за тысячу кубометров. При этом в России, где цена на газ регулируется государством, ожидается рост цен. "Однако, учитывая текущую динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для граждан нашей страны не должна снизиться", – говорится в исследовании.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240527/gaz-1947584639.html

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риа рейтинг, в мире, европа