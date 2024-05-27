https://ria.ru/20240527/remont-1948593013.html

Челябинская область построит 6 и отремонтирует 19 детских садов в 2024 году

Челябинская область построит 6 и отремонтирует 19 детских садов в 2024 году - РИА Новости, 27.05.2024

Челябинская область построит 6 и отремонтирует 19 детских садов в 2024 году

Челябинская область в 2024 году завершит строительство 6 новых детских садов, еще 19 будет отремонтировано, также 89 дошкольных учреждений будет оснащено... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:14

2024-05-27T12:14

2024-05-27T12:14

челябинская область

челябинск

алексей текслер

наталья котова

сергей бердников

магнитогорск

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 мая – РИА Новости. Челябинская область в 2024 году завершит строительство 6 новых детских садов, еще 19 будет отремонтировано, также 89 дошкольных учреждений будет оснащено интерактивным оборудованием, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. По словам главы региона, большое внимание в области уделяется строительству и ремонту детских садов, так, за последние несколько лет в Челябинской области построен 61 новый детский сад, еще 116 капитально отремонтирован. "В текущем году работу продолжаем. В планах завершить строительство 6 новых детских садов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Аргаяшском районах. Еще 19 детских садов по всей области капитально отремонтируем. Плюс оснастим современным интерактивным оборудованием 89 дошкольных учреждений, в 62 детских садах создадим условия для детей с ограниченными возможностями здоровья", - написал он в своем Telegram-канале. Он добавил, что формируются планы и на следующие годы - также и новые объекты будут строиться, и ремонтироваться уже существующие. "Сделаю акцент на двух моментах. Детские сады, как и школы в строящихся микрорайонах, должны предусматриваться по умолчанию. И качественные дошкольные учреждения с современными возможностями для детей должны быть не только в городах, но и во всех муниципалитетах региона", - отметил Текслер. По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, в Магнитогорске при поддержке региональных властей и благодаря действию нацпроектов в среднем каждый год запускают по одному детскому саду и одной школе. Так, в текущем году новый детский сад открылся в 147-м микрорайоне. "Детский сад рассчитан на 290 ребят. Сейчас сформировано уже пять групп из 12. Для каждой подготовлены отдельные помещения с необходимым оборудованием. В садике есть спортивный и музыкальный залы, кабинет эмоциональной разгрузки, учебные классы, кабинеты для занятий творчеством, соляная пещера. На прилегающей территории установлены прогулочные веранды, игровое и спортивное оборудование", - сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Магнитогорск Сергей Бердников. Кроме того, в Магнитогорске началось строительство детского сада на 230 мест в 144-м микрорайоне - это долгожданный объект для семей близлежащих кварталов, отмечает пресс-служба. В Челябинске в текущем году открылись детские сады, построенные по нацпроекту "Демография" в микрорайонах "Парковый" и "Парковый-2", сообщает пресс-служба горадминистрации. Так, детский сад по улице Габдуллы Тукая привлекает внимание необычным видом - цветной фасад, большая территория, расположенная среди деревьев, яркие площадки, садик рассчитан на 120 детей, в нем созданы 6 групп, 2 из которых принимают малышей в возрасте до 3 лет. В "Парковом-2" садик построили на улице Татищева, он также рассчитан на 120 мест и 5 групп, включая две ясельные, поясняется в сообщении. По словам главы Челябинска Натальи Котовой, всего с 2013 года на территории Челябинска появилось 74 новых садика. "С 2013 года мы построили уже 74 детских сада. И когда мы начинали эту работу, то в очереди было более 30 тысяч детей. В этом году место в садике ожидают 9,2 тысячи детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Если говорить о "Парковом", то в этом микрорайоне в очереди находятся 1220 детей, из которых 750 планируют получить его с 1 сентября текущего года. Последние годы строительство ведется в рамках нацпроекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России. Потребность еще остается в новых микрорайонах, таких как "Парковый", "Ньютон", "Эвопарк" - здесь много молодых семей с малышами дошкольного возраста. Поэтому мы будем продолжать строить детские сады и надеемся, что придет время, когда потребности не будет совсем, и мы сможем открывать группы оздоровления и дополнительного образования", - цитирует пресс-служба слова Котовой.

https://ria.ru/20240524/sotskontrakt-1948087562.html

https://ria.ru/20240517/stroymaterialy-1946731147.html

челябинск

магнитогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер, наталья котова, сергей бердников, магнитогорск