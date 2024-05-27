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В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле - РИА Новости, 27.05.2024
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле
Следователи Адыгеи организовали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, в салоне девочку оставили родители, которые ушли... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:31
2024-05-27T22:31
2024-05-27T22:31
происшествия
россия
республика адыгея
красногвардейский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Следователи Адыгеи организовали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, в салоне девочку оставили родители, которые ушли собирать клубнику в поле. "В Гиагинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Адыгея поступило сообщение о гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района… По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУ СК республики. Предварительно, родители вместе с ребенком прибыли на поле для сбора клубники. Взрослые оставили ребенка в салоне автомобиля, затем машина загорелась. По данным ГУ МЧС региона, речь идет о маленькой девочке, которая на момент трагедии спала в автомобиле.
https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html
россия
республика адыгея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика адыгея, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Красногвардейский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле
СК организовал проверку после гибели девочки в загоревшемся автомобиле в Адыгее