https://ria.ru/20240527/rebenok-1948790959.html

В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле

В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле - РИА Новости, 27.05.2024

В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле

Следователи Адыгеи организовали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, в салоне девочку оставили родители, которые ушли... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:31

2024-05-27T22:31

2024-05-27T22:31

происшествия

россия

республика адыгея

красногвардейский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Следователи Адыгеи организовали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, в салоне девочку оставили родители, которые ушли собирать клубнику в поле. "В Гиагинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Адыгея поступило сообщение о гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района… По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУ СК республики. Предварительно, родители вместе с ребенком прибыли на поле для сбора клубники. Взрослые оставили ребенка в салоне автомобиля, затем машина загорелась. По данным ГУ МЧС региона, речь идет о маленькой девочке, которая на момент трагедии спала в автомобиле.

https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html

россия

республика адыгея

красногвардейский район

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Наталья Макарова

происшествия, россия, республика адыгея, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)