Рейтинг@Mail.ru
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rebenok-1948790959.html
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле - РИА Новости, 27.05.2024
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле
Следователи Адыгеи организовали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, в салоне девочку оставили родители, которые ушли... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:31
2024-05-27T22:31
происшествия
россия
республика адыгея
красногвардейский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Следователи Адыгеи организовали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, в салоне девочку оставили родители, которые ушли собирать клубнику в поле. "В Гиагинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Адыгея поступило сообщение о гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района… По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУ СК республики. Предварительно, родители вместе с ребенком прибыли на поле для сбора клубники. Взрослые оставили ребенка в салоне автомобиля, затем машина загорелась. По данным ГУ МЧС региона, речь идет о маленькой девочке, которая на момент трагедии спала в автомобиле.
https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html
россия
республика адыгея
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика адыгея, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Адыгея, Красногвардейский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее ребенок погиб в загоревшемся автомобиле

СК организовал проверку после гибели девочки в загоревшемся автомобиле в Адыгее

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Следователи Адыгеи организовали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка в загоревшемся автомобиле, в салоне девочку оставили родители, которые ушли собирать клубнику в поле.
"В Гиагинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Республике Адыгея поступило сообщение о гибели трехлетнего ребенка в результате возгорания автомобиля на одном из полей в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района… По данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУ СК республики.
Предварительно, родители вместе с ребенком прибыли на поле для сбора клубники. Взрослые оставили ребенка в салоне автомобиля, затем машина загорелась.
По данным ГУ МЧС региона, речь идет о маленькой девочке, которая на момент трагедии спала в автомобиле.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Москве задержали хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребенок
8 декабря 2023, 10:25
 
ПроисшествияРоссияРеспублика АдыгеяКрасногвардейский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала