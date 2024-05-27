Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах
МИД Германии: Израиль должен срочно провести расследование случившегося в Рафахе
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе
МИД ФРГ: картины из Рафаха после удара ЦАХАЛ невыносимы, необходимо срочное расследование
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МИД ФРГ заявил, что картины из города Рафах на юге сектора Газа после удара, нанесенного израильской армией, невыносимы, а Израиль должен срочно провести расследование случившегося.
"Картины обугленных тел, включая детей, после авиаудара по Рафаху невыносимы. Точные обстоятельства должны быть выяснены, а объявленное израильской армией расследование должно быть срочно проведено. Гражданское население, наконец, должно быть лучше защищено", - говорится в сообщении на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе.
Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
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