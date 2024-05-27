https://ria.ru/20240527/rafakh-1948767194.html

Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах

Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах - РИА Новости, 27.05.2024

Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах

МИД ФРГ: картины из Рафаха после удара ЦАХАЛ невыносимы, необходимо срочное расследование

2024-05-27T20:59

2024-05-27T20:59

2024-05-27T20:59

в мире

рафах (провинция)

израиль

биньямин нетаньяху

мид германии

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МИД ФРГ заявил, что картины из города Рафах на юге сектора Газа после удара, нанесенного израильской армией, невыносимы, а Израиль должен срочно провести расследование случившегося. "Картины обугленных тел, включая детей, после авиаудара по Рафаху невыносимы. Точные обстоятельства должны быть выяснены, а объявленное израильской армией расследование должно быть срочно проведено. Гражданское население, наконец, должно быть лучше защищено", - говорится в сообщении на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".

https://ria.ru/20240527/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231106/ugrozy-1907654131.html

рафах (провинция)

израиль

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафах (провинция), израиль, биньямин нетаньяху, мид германии, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году