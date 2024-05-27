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Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах - РИА Новости, 27.05.2024
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20:59 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/rafakh-1948767194.html
Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах
Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах - РИА Новости, 27.05.2024
Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах
МИД ФРГ: картины из Рафаха после удара ЦАХАЛ невыносимы, необходимо срочное расследование
2024-05-27T20:59
2024-05-27T20:59
в мире
рафах (провинция)
израиль
биньямин нетаньяху
мид германии
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МИД ФРГ заявил, что картины из города Рафах на юге сектора Газа после удара, нанесенного израильской армией, невыносимы, а Израиль должен срочно провести расследование случившегося. "Картины обугленных тел, включая детей, после авиаудара по Рафаху невыносимы. Точные обстоятельства должны быть выяснены, а объявленное израильской армией расследование должно быть срочно проведено. Гражданское население, наконец, должно быть лучше защищено", - говорится в сообщении на странице МИД ФРГ в социальной сети Х. Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
https://ria.ru/20240527/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231106/ugrozy-1907654131.html
рафах (провинция)
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в мире, рафах (провинция), израиль, биньямин нетаньяху, мид германии, красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Биньямин Нетаньяху, МИД Германии, Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Германия потребовала расследовать ракетную атаку Израиля на Рафах

МИД Германии: Израиль должен срочно провести расследование случившегося в Рафахе

© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе
Последствия израильского удара в Рафахе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе
Читать ria.ru в
МИД ФРГ: картины из Рафаха после удара ЦАХАЛ невыносимы, необходимо срочное расследование
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. МИД ФРГ заявил, что картины из города Рафах на юге сектора Газа после удара, нанесенного израильской армией, невыносимы, а Израиль должен срочно провести расследование случившегося.
"Картины обугленных тел, включая детей, после авиаудара по Рафаху невыносимы. Точные обстоятельства должны быть выяснены, а объявленное израильской армией расследование должно быть срочно проведено. Гражданское население, наконец, должно быть лучше защищено", - говорится в сообщении на странице МИД ФРГ в социальной сети Х.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе.
Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "трагическим инцидентом".
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
В Германии рассказали об угрозах немецким журналистам в Израиле
6 ноября 2023, 00:52
 
В миреРафах (провинция)ИзраильБиньямин НетаньяхуМИД ГерманииКрасный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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