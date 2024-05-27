https://ria.ru/20240527/rafakh-1948576144.html

В Рафахе при ударе по палаточному лагерю погибли не менее 40 человек

В Рафахе при ударе по палаточному лагерю погибли не менее 40 человек - РИА Новости, 27.05.2024

В Рафахе при ударе по палаточному лагерю погибли не менее 40 человек

Не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:47

2024-05-27T11:47

2024-05-27T17:23

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц, говорится в сообщении палестинской службы гражданской обороны, переданном Палестинским агентством новостей WAFA. "Израильские удары унесли жизни, по меньшей мере, 40 человек, десятки получили ранения, большинство из них — дети и женщины. В этом месте нашли укрытие 100 тысяч человек", - отмечается в сообщении. Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна раскритиковал нападение израильской армии на палаточный городок перемещенных лиц в Рафахе, назвав его "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ". "Совершение израильскими оккупационными силами этой чудовищной бойни является вызовом всем резолюциям СБ ООН, в частности, четкому и ясному постановлению Международного суда (МС), предписывающему Израилю прекратить военное наступление на город Рафах и обеспечить защиту палестинского народа", - сказал Абу Рудейна, слова которого цитирует агентство. Он возложил ответственность за это преступление на администрацию США, заявив, что "американская позиция, поддерживающая Израиль финансово и политически, является основной причиной ужасных массовых убийств, совершенных оккупационными силами в нарушение всех норм". В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поразила ракетную установку в городе Рафах в секторе Газа, из которой ранее по Израилю было выпущено восемь ракет. Кроме того, она заявила, что нанесла удар по комплексу ХАМАС в Рафахе, в результате чего были убиты два высокопоставленных чиновника ХАМАС, ответственные за Западный берег Иордана. Германия после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября четко заявила о том, что поддерживает Израиль и признает его право на самооборону. Тем не менее, по мере продолжения операции Израиля в секторе Газа, Германия все чаще говорит о необходимости соблюдения международного гуманитарного права Тель-Авивом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240212/rafakh-1926809149.html

https://ria.ru/20240526/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240525/gaza-1948285815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), германия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году