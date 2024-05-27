В Рафахе при ударе по палаточному лагерю погибли не менее 40 человек
WAFA: при израильском авиаударе по лагерю в Рафахе погибли не менее 40 человек
© AP Photo / Jehad AlshrafiПоследствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Последствия израильского удара в Рафахе. 27 мая 2024
ДОХА, 27 мая - РИА Новости. Не менее 40 человек погибли, десятки получили ранения в результате израильского авиаудара по палаточному лагерю в Рафахе на юге палестинского сектора Газа, где разместились десятки тысяч перемещенных лиц, говорится в сообщении палестинской службы гражданской обороны, переданном Палестинским агентством новостей WAFA.
"Израильские удары унесли жизни, по меньшей мере, 40 человек, десятки получили ранения, большинство из них — дети и женщины. В этом месте нашли укрытие 100 тысяч человек", - отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна раскритиковал нападение израильской армии на палаточный городок перемещенных лиц в Рафахе, назвав его "преднамеренной резней, выходящей за пределы всех границ".
"Совершение израильскими оккупационными силами этой чудовищной бойни является вызовом всем резолюциям СБ ООН, в частности, четкому и ясному постановлению Международного суда (МС), предписывающему Израилю прекратить военное наступление на город Рафах и обеспечить защиту палестинского народа", - сказал Абу Рудейна, слова которого цитирует агентство.
Он возложил ответственность за это преступление на администрацию США, заявив, что "американская позиция, поддерживающая Израиль финансово и политически, является основной причиной ужасных массовых убийств, совершенных оккупационными силами в нарушение всех норм".
В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что поразила ракетную установку в городе Рафах в секторе Газа, из которой ранее по Израилю было выпущено восемь ракет. Кроме того, она заявила, что нанесла удар по комплексу ХАМАС в Рафахе, в результате чего были убиты два высокопоставленных чиновника ХАМАС, ответственные за Западный берег Иордана.
Германия после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября четко заявила о том, что поддерживает Израиль и признает его право на самооборону. Тем не менее, по мере продолжения операции Израиля в секторе Газа, Германия все чаще говорит о необходимости соблюдения международного гуманитарного права Тель-Авивом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 80 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.