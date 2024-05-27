https://ria.ru/20240527/pusk-1948701267.html

В Японии сообщили о возможном ракетном пуске КНДР

В Японии сообщили о возможном ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 27.05.2024

В Японии сообщили о возможном ракетном пуске КНДР

Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:54

2024-05-27T16:54

2024-05-27T17:40

япония

в мире

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске со стороны КНДР."По данным Министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи. Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", — уточнили в ведомстве.В свою очередь, телеканал NHK передал, что жителям Окинавы было направлено предупреждение через систему J-Alert о возможном ракетном пуске КНДР с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землей. Позднее предупреждение было снято.Как уточнил телеканал, выпущенная ракета не будет пролетать над Японией.О пуске также сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. По их информации, неопознанная ракета летит в южном направлении, в сторону Желтого моря.При канцелярии премьер-министра Японии сформировали правительственный штаб по сбору и анализу информации.КНДР регулярно проводит запуски ракет. Последний раз такие испытания проводились в середине мая.

https://ria.ru/20240515/kndr-1946041430.html

https://ria.ru/20240527/koreya-1948539448.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, в мире, кндр (северная корея)