https://ria.ru/20240527/pusk-1948701267.html
В Японии сообщили о возможном ракетном пуске КНДР
В Японии сообщили о возможном ракетном пуске КНДР - РИА Новости, 27.05.2024
В Японии сообщили о возможном ракетном пуске КНДР
Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске со стороны КНДР. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:54
2024-05-27T16:54
2024-05-27T17:40
япония
в мире
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске со стороны КНДР."По данным Министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи. Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", — уточнили в ведомстве.В свою очередь, телеканал NHK передал, что жителям Окинавы было направлено предупреждение через систему J-Alert о возможном ракетном пуске КНДР с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землей. Позднее предупреждение было снято.Как уточнил телеканал, выпущенная ракета не будет пролетать над Японией.О пуске также сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. По их информации, неопознанная ракета летит в южном направлении, в сторону Желтого моря.При канцелярии премьер-министра Японии сформировали правительственный штаб по сбору и анализу информации.КНДР регулярно проводит запуски ракет. Последний раз такие испытания проводились в середине мая.
https://ria.ru/20240515/kndr-1946041430.html
https://ria.ru/20240527/koreya-1948539448.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, в мире, кндр (северная корея)
Япония, В мире, КНДР (Северная Корея)
В Японии сообщили о возможном ракетном пуске КНДР
Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске КНДР
ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила о возможном ракетном пуске со стороны КНДР.
«
"По данным Министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи. Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", — уточнили в ведомстве.
В свою очередь, телеканал NHK передал, что жителям Окинавы было направлено предупреждение через систему J-Alert о возможном ракетном пуске КНДР с призывом укрыться внутри зданий или в помещениях под землей. Позднее предупреждение было снято.
Как уточнил телеканал, выпущенная ракета не будет пролетать над Японией.
О пуске также сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. По их информации, неопознанная ракета летит в южном направлении, в сторону Желтого моря.
При канцелярии премьер-министра Японии сформировали правительственный штаб по сбору и анализу информации.
КНДР регулярно проводит запуски ракет. Последний раз такие испытания проводились в середине мая.