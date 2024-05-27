https://ria.ru/20240527/proval-1948765995.html

"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада

"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада - РИА Новости, 27.05.2024

"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада

Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник госдепа, экс-капитан... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:56

2024-05-27T20:56

2024-05-27T20:56

специальная военная операция на украине

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние. Они не подумали над тем, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе", — сказал эксперт.Специалист также заявил, что исход конфликта в пользу Москвы неизбежен. Он указал, что Россия имеет однозначное преимущество в плане стратегического ведения боевых действий, в то время как НАТО и Киев продолжают совершать ошибки."Они (ВС России – прим. ред.) адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так, а также постоянно корректируют свои действия, чего мы не наблюдаем со стороны Украины или НАТО", — резюмировал экс-капитан.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948679734.html

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россия, украина, москва, владимир путин, нато, вооруженные силы украины