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"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада - РИА Новости, 27.05.2024
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник госдепа, экс-капитан... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:56
2024-05-27T20:56
2024-05-27T20:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние. Они не подумали над тем, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе", — сказал эксперт.Специалист также заявил, что исход конфликта в пользу Москвы неизбежен. Он указал, что Россия имеет однозначное преимущество в плане стратегического ведения боевых действий, в то время как НАТО и Киев продолжают совершать ошибки."Они (ВС России – прим. ред.) адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так, а также постоянно корректируют свои действия, чего мы не наблюдаем со стороны Украины или НАТО", — резюмировал экс-капитан.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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россия, украина, москва, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
Экс-сотрудник госдепа: буферная зона на Украине появится из-за ошибки ВСУ и НАТО