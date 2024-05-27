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"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/proval-1948765995.html
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада - РИА Новости, 27.05.2024
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада
Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник госдепа, экс-капитан... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:56
2024-05-27T20:56
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние. Они не подумали над тем, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе", — сказал эксперт.Специалист также заявил, что исход конфликта в пользу Москвы неизбежен. Он указал, что Россия имеет однозначное преимущество в плане стратегического ведения боевых действий, в то время как НАТО и Киев продолжают совершать ошибки."Они (ВС России – прим. ред.) адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так, а также постоянно корректируют свои действия, чего мы не наблюдаем со стороны Украины или НАТО", — резюмировал экс-капитан.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948679734.html
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россия, украина, москва, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Не подумали". В США раскрыли, как Россия воспользовалась провалом Запада

Экс-сотрудник госдепа: буферная зона на Украине появится из-за ошибки ВСУ и НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украина и ее союзники не подумали о последствиях своих решений, когда ВСУ начали обстреливать российские регионы, заявил бывший сотрудник госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хох в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Украина и страны НАТО проявили отсутствие предусмотрительности, когда посчитали, что нападения на территории России заставят россиян впасть в отчаяние. Они не подумали над тем, что будет дальше. В итоге Россия создает буферную зону в регионе", — сказал эксперт.
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Экс-советник НАТО раскрыл причины превосходства России в борьбе с Западом
Вчера, 15:51
Специалист также заявил, что исход конфликта в пользу Москвы неизбежен. Он указал, что Россия имеет однозначное преимущество в плане стратегического ведения боевых действий, в то время как НАТО и Киев продолжают совершать ошибки.
"Они (ВС России – прим. ред.) адаптируются и меняют план, когда что-то идет не так, а также постоянно корректируют свои действия, чего мы не наблюдаем со стороны Украины или НАТО", — резюмировал экс-капитан.
ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Как заявил президент Владимир Путин, из-за обстрелов армией противника жилых кварталов Белгорода Москва вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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