https://ria.ru/20240527/protokol-1948785121.html

Суд в Москве зарегистрировал протокол против издателя "Медузы"*

Суд в Москве зарегистрировал протокол против издателя "Медузы"* - РИА Новости, 27.05.2024

Суд в Москве зарегистрировал протокол против издателя "Медузы"*

Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении издателя "Медузы"* Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:40

2024-05-27T21:40

2024-05-27T21:40

россия

москва

генеральная прокуратура рф

портал "медуза"

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении издателя "Медузы"* Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией

https://ria.ru/20240427/shtraf-1942696763.html

https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, генеральная прокуратура рф, портал "медуза"