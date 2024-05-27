https://ria.ru/20240527/protokol-1948785121.html
Суд в Москве зарегистрировал протокол против издателя "Медузы"*
Суд в Москве зарегистрировал протокол против издателя "Медузы"* - РИА Новости, 27.05.2024
Суд в Москве зарегистрировал протокол против издателя "Медузы"*
Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении издателя "Медузы"* Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:40
2024-05-27T21:40
2024-05-27T21:40
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москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении издателя "Медузы"* Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства. За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
https://ria.ru/20240427/shtraf-1942696763.html
https://ria.ru/20240206/shtraf-1925615938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, генеральная прокуратура рф, портал "медуза"
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Портал "Медуза"
Суд в Москве зарегистрировал протокол против издателя "Медузы"*
На издателя "Медузы" составили протокол за участие в нежелательной организации
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении издателя "Медузы"* Галины Тимченко за участие в деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в суде.
"Протокол в отношении Тимченко зарегистрирован судом, дата его рассмотрения пока не назначена", - рассказал собеседник агентства.
За участие в деятельности нежелательной организации предусмотрен штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры
РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией