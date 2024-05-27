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Япония заявила КНДР протест после ракетного пуска - РИА Новости, 27.05.2024
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18:20 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/protest-1948736517.html
Япония заявила КНДР протест после ракетного пуска
Япония заявила КНДР протест после ракетного пуска - РИА Новости, 27.05.2024
Япония заявила КНДР протест после ракетного пуска
Правительство Японии заявило КНДР протест по дипломатическим каналам после осуществленного ракетного пуска, заявил в ходе пресс-конференции генеральный... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T18:20
2024-05-27T18:20
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есимаса хаяси
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило КНДР протест по дипломатическим каналам после осуществленного ракетного пуска, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. "Мы предполагаем, что Северная Корея осуществила ракетный пуск с применением баллистических технологий с целью запуска спутника. Это является угрозой безопасности не только нашей страны, но и региона, а также нарушает положения резолюций Совета безопасности ООН. Мы заявили решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине", - отметил он. Хаяси также подчеркнул, что к настоящему времени данных о каком-либо ущербе японскому архипелагу после ракетного пуска не поступало. Береговая охрана Японии в 22.46 по местному времени (16.46 мск) вынесла предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Суда призывали отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану. Для южной префектуры Окинава после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Спустя некоторое время оно было снято. При канцелярии премьер-министра Японии сформирован правительственный штаб по сбору и анализу информации. Источники телеканала NHK в правительстве Японии, в свою очередь, не исключили, что ракетный пуск завершился неудачей, так как ракета исчезла с радаров.
https://ria.ru/20231218/yaponiya-1916383593.html
https://ria.ru/20231122/kndr-1911061708.html
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в мире, япония, окинава, есимаса хаяси, оон
В мире, Япония, Окинава, Есимаса Хаяси, ООН
Япония заявила КНДР протест после ракетного пуска

Япония заявила КНДР протест по дипломатическим каналам после ракетного пуска

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Токио
Вид на город Токио - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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ТОКИО, 27 мая – РИА Новости. Правительство Японии заявило КНДР протест по дипломатическим каналам после осуществленного ракетного пуска, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
"Мы предполагаем, что Северная Корея осуществила ракетный пуск с применением баллистических технологий с целью запуска спутника. Это является угрозой безопасности не только нашей страны, но и региона, а также нарушает положения резолюций Совета безопасности ООН. Мы заявили решительный протест по дипломатическим каналам в Пекине", - отметил он.
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Хаяси также подчеркнул, что к настоящему времени данных о каком-либо ущербе японскому архипелагу после ракетного пуска не поступало.
Береговая охрана Японии в 22.46 по местному времени (16.46 мск) вынесла предупреждение о возможном ракетном пуске КНДР. Суда призывали отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану.
Для южной префектуры Окинава после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Спустя некоторое время оно было снято.
При канцелярии премьер-министра Японии сформирован правительственный штаб по сбору и анализу информации.
Источники телеканала NHK в правительстве Японии, в свою очередь, не исключили, что ракетный пуск завершился неудачей, так как ракета исчезла с радаров.
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В миреЯпонияОкинаваЕсимаса ХаясиООН
 
 
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