https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948659224.html

В ЛНР задержали шпионку, собиравшую данные о российской армии

В ЛНР задержали шпионку, собиравшую данные о российской армии - РИА Новости, 27.05.2024

В ЛНР задержали шпионку, собиравшую данные о российской армии

Силовики задержали в ЛНР жительницу города Ровеньки за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости региональном управлении ФСБ РФ. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:02

2024-05-27T15:02

2024-05-27T15:02

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

киев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Силовики задержали в ЛНР жительницу города Ровеньки за сбор данных о российской армии, сообщили РИА Новости региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жительницы города Ровеньки, действовавшей в интересах иностранного государства", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что она собирала сведения о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении специальной военной операции. Девушка задержана, против неё возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России "Шпионаж". На видео, предоставленном ведомством, шпионка говорит, что собранные данные она передавала проживающей в Киеве сестре, а та уже - кому-то из украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20240527/dnr-1948624374.html

https://ria.ru/20240117/lnr-1921785784.html

россия

луганская народная республика

киев

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россия, луганская народная республика, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)