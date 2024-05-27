https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948562842.html

В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей

В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей - РИА Новости, 27.05.2024

В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей

Подросток провалился в яму в Волгограде, образовавшуюся на месте нахождения коммунальных сетей, ребенок госпитализирован, сообщили в понедельник Концессии... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:13

2024-05-27T11:13

2024-05-27T11:13

происшествия

жкх

волгоград

волгоградская область

влксм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948561623_0:210:1080:818_1920x0_80_0_0_3f796013b96775276ff92fd2109aec85.jpg

ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Подросток провалился в яму в Волгограде, образовавшуюся на месте нахождения коммунальных сетей, ребенок госпитализирован, сообщили в понедельник Концессии теплоснабжения Волгограда. По информации компании, накануне вечером возле дома № 23 по улице 40 лет ВЛКСМ подросток упал в провал на зелёной зоне. Отмечается, что к месту происшествия немедленно прибыла бригада "Концессий теплоснабжения". "Пострадавший госпитализирован в одну из больниц Волгограда, по имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью подростка нет", - говорится в сообщении компании. По данным концессий, коммуникации на данном участке проложены в 1970 году, последний ремонт был более 30 лет назад. Отмечается, что после окончания отопительного сезона этой весной на сетях провели гидравлические испытания, повреждений не выявлено. По данным компании, специалисты выясняют причину провала грунта, среди предварительных версий - подмытие грунта и незаконные земельные работы. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, 14-летний подросток доставлен больницу скорой помощи в тяжёлом состоянии, его планируют перевести в ожоговое отделение. СУСКР по региону организовало доследственную проверку по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915048493.html

https://ria.ru/20240226/yama-1929652604.html

https://ria.ru/20240128/yama-1924023936.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, влксм