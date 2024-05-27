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В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей - РИА Новости, 27.05.2024
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11:13 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/proisshestviya-1948562842.html
В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей
В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей - РИА Новости, 27.05.2024
В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей
Подросток провалился в яму в Волгограде, образовавшуюся на месте нахождения коммунальных сетей, ребенок госпитализирован, сообщили в понедельник Концессии... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:13
2024-05-27T11:13
происшествия
жкх
волгоград
волгоградская область
влксм
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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Подросток провалился в яму в Волгограде, образовавшуюся на месте нахождения коммунальных сетей, ребенок госпитализирован, сообщили в понедельник Концессии теплоснабжения Волгограда. По информации компании, накануне вечером возле дома № 23 по улице 40 лет ВЛКСМ подросток упал в провал на зелёной зоне. Отмечается, что к месту происшествия немедленно прибыла бригада "Концессий теплоснабжения". "Пострадавший госпитализирован в одну из больниц Волгограда, по имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью подростка нет", - говорится в сообщении компании. По данным концессий, коммуникации на данном участке проложены в 1970 году, последний ремонт был более 30 лет назад. Отмечается, что после окончания отопительного сезона этой весной на сетях провели гидравлические испытания, повреждений не выявлено. По данным компании, специалисты выясняют причину провала грунта, среди предварительных версий - подмытие грунта и незаконные земельные работы. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, 14-летний подросток доставлен больницу скорой помощи в тяжёлом состоянии, его планируют перевести в ожоговое отделение. СУСКР по региону организовало доследственную проверку по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20231211/proisshestvie-1915048493.html
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происшествия, жкх, волгоград, волгоградская область, влксм
Происшествия, ЖКХ, Волгоград, Волгоградская область, ВЛКСМ
В Волгограде подросток провалился в яму на месте коммунальных сетей

В Волгограде подростка госпитализировали после падения в провал возле дома

© Фото : ООО "Концессии теплоснабжения"Яма на месте нахождения коммунальных сетей, в которую провалился подросток в Волгограде
Яма на месте нахождения коммунальных сетей, в которую провалился подросток в Волгограде - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : ООО "Концессии теплоснабжения"
Яма на месте нахождения коммунальных сетей, в которую провалился подросток в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Подросток провалился в яму в Волгограде, образовавшуюся на месте нахождения коммунальных сетей, ребенок госпитализирован, сообщили в понедельник Концессии теплоснабжения Волгограда.
По информации компании, накануне вечером возле дома № 23 по улице 40 лет ВЛКСМ подросток упал в провал на зелёной зоне. Отмечается, что к месту происшествия немедленно прибыла бригада "Концессий теплоснабжения".
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"Пострадавший госпитализирован в одну из больниц Волгограда, по имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью подростка нет", - говорится в сообщении компании.
По данным концессий, коммуникации на данном участке проложены в 1970 году, последний ремонт был более 30 лет назад. Отмечается, что после окончания отопительного сезона этой весной на сетях провели гидравлические испытания, повреждений не выявлено.
По данным компании, специалисты выясняют причину провала грунта, среди предварительных версий - подмытие грунта и незаконные земельные работы.
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Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, 14-летний подросток доставлен больницу скорой помощи в тяжёлом состоянии, его планируют перевести в ожоговое отделение.
СУСКР по региону организовало доследственную проверку по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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