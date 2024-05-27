https://ria.ru/20240527/prigovor-1948718462.html

Заслуженной артистке России Искандер вынесли приговор по делу о наркотиках

Заслуженной артистке России Искандер вынесли приговор по делу о наркотиках - РИА Новости, 27.05.2024

Заслуженной артистке России Искандер вынесли приговор по делу о наркотиках

Первомайский районный суд Пензы в понедельник приговорил заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) к 6,5 года лишения свободы по обвинению в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:37

2024-05-27T17:37

2024-05-27T19:03

культура

происшествия

россия

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САРАТОВ, 27 мая - РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы в понедельник приговорил заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) к 6,5 года лишения свободы по обвинению в покушении на особо крупный сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В изолятор артистка попала в августе прошлого года после того, как ее задержали в Москве. По данным Генпрокуратуры РФ, Хисамова планировала наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе, о чем договорилась со своим знакомым, который привлек двоих приятелей. По версии следствия, артистка приобрела свыше 2,6 килограмма наркотиков и психотропов, из них более 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин, деятельность которого была вскрыта правоохранителями. Прокуратура в феврале передала в суд дело Хисамовой и двух жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. Еще один фигурант, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, получил шесть лет колонии строгого режима. Первомайский районный суд Пензы 27 марта приступил к рассмотрению основного дела. В прокуратуре области ранее уточнили РИА Новости, что Искандер и двое ее предполагаемых подельников на первом заседании суда признали вину. Гособвинитель просил для Искандер 11 лет колонии общего режима, а для двух других фигурантов - по восемь лет колонии строгого режима. "Суд назначил Хисамовой шесть лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Холькину - пять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима, Шалеву - пять лет в исправительной колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства. Хисамова находилась в период предварительного следствия и судебного процесса под стражей, а еще двое подсудимых - под домашним арестом. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'Roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году она была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снималась в кино и сериалах.

https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html

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происшествия, россия