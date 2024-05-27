https://ria.ru/20240527/postavki-1948653781.html

В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА

В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА - РИА Новости, 27.05.2024

В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА

Страны Запада поставляют Киеву беспилотники, не пригодные для условий конфликта на Украине, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:49

2024-05-27T14:49

2024-05-27T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Страны Запада поставляют Киеву беспилотники, не пригодные для условий конфликта на Украине, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. "Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине", - сказал он в интервью изданию Euractiv. По словам Борнякова, многие беспилотники, которые Киеву поставляют страны Запада, нуждаются в доработке, а также заявил о недостатке боеприпасов и техники у ВСУ. Он утверждает, что Украина разработала собственные системы распознавания изображений с применением искусственного интеллекта в военных целях, "наподобие программного обеспечения от Palantir и Clearview". Западные СМИ уже писали, что российские силы все успешнее применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, газета New York Times сообщала, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, а издание Washington Post отмечало, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948607526.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921245168.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины