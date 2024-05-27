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В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/postavki-1948653781.html
В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА
В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА - РИА Новости, 27.05.2024
В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА
Страны Запада поставляют Киеву беспилотники, не пригодные для условий конфликта на Украине, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:49
2024-05-27T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Страны Запада поставляют Киеву беспилотники, не пригодные для условий конфликта на Украине, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков. "Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине", - сказал он в интервью изданию Euractiv. По словам Борнякова, многие беспилотники, которые Киеву поставляют страны Запада, нуждаются в доработке, а также заявил о недостатке боеприпасов и техники у ВСУ. Он утверждает, что Украина разработала собственные системы распознавания изображений с применением искусственного интеллекта в военных целях, "наподобие программного обеспечения от Palantir и Clearview". Западные СМИ уже писали, что российские силы все успешнее применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, газета New York Times сообщала, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, а издание Washington Post отмечало, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948607526.html
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в мире, украина, киев, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Киеве заявили, что Запад поставляет не пригодные для конфликта БПЛА

Украинский министр: Запад поставляет ВСУ не пригодные для конфликта БПЛА

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Страны Запада поставляют Киеву беспилотники, не пригодные для условий конфликта на Украине, заявил замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
«
"Мы получаем мало дронов от стран-союзников, которые по-настоящему пригодны для реальных условий на Украине", - сказал он в интервью изданию Euractiv.
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12:50
По словам Борнякова, многие беспилотники, которые Киеву поставляют страны Запада, нуждаются в доработке, а также заявил о недостатке боеприпасов и техники у ВСУ.
Он утверждает, что Украина разработала собственные системы распознавания изображений с применением искусственного интеллекта в военных целях, "наподобие программного обеспечения от Palantir и Clearview".
Западные СМИ уже писали, что российские силы все успешнее применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так, газета New York Times сообщала, что российские силы все чаще нарушают работу устройств Starlink на Украине, а издание Washington Post отмечало, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением не выдерживают российских помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Украинцев призвали собирать беспилотники для ВСУ на дому
14 января, 09:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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