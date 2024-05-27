https://ria.ru/20240527/popov-1948629133.html
Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО
Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО - РИА Новости, 27.05.2024
Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО
Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов, которому вновь отказали в смягчении меры пресечения, отреагировал улыбкой на решение суда, передает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:47
2024-05-27T13:47
2024-05-27T14:32
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов, которому вновь отказали в смягчении меры пресечения, отреагировал улыбкой на решение суда, передает корреспондент РИА Новости. Судья 235-го гарнизонного военного суда сегодня отказал следствию в переводе Попова под домашний арест. В пятницу не стал смягчать меру пресечения 2-й Западный окружной военный суд, отклонив жалобу на арест генерала. На заданный корреспондентом РИА Новости Попову вопрос, что он думает о решении судьи и как он держится, генерал улыбнулся и, согнув руку в локте, поднял кулак вверх. После заседания адвокат Попова сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html
https://ria.ru/20240523/sk-1947948677.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов, которому вновь отказали в смягчении меры пресечения, отреагировал улыбкой на решение суда, передает корреспондент РИА Новости.
Судья 235-го гарнизонного военного суда сегодня отказал следствию в переводе Попова под домашний арест. В пятницу не стал смягчать меру пресечения 2-й Западный окружной военный суд, отклонив жалобу на арест генерала.
На заданный корреспондентом РИА Новости Попову вопрос, что он думает о решении судьи и как он держится, генерал улыбнулся и, согнув руку в локте, поднял кулак вверх.
После заседания адвокат Попова сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.