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Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО - РИА Новости, 27.05.2024
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13:47 27.05.2024 (обновлено: 14:32 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/popov-1948629133.html
Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО
Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО - РИА Новости, 27.05.2024
Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО
Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов, которому вновь отказали в смягчении меры пресечения, отреагировал улыбкой на решение суда, передает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:47
2024-05-27T14:32
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов, которому вновь отказали в смягчении меры пресечения, отреагировал улыбкой на решение суда, передает корреспондент РИА Новости. Судья 235-го гарнизонного военного суда сегодня отказал следствию в переводе Попова под домашний арест. В пятницу не стал смягчать меру пресечения 2-й Западный окружной военный суд, отклонив жалобу на арест генерала. На заданный корреспондентом РИА Новости Попову вопрос, что он думает о решении судьи и как он держится, генерал улыбнулся и, согнув руку в локте, поднял кулак вверх. После заседания адвокат Попова сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
https://ria.ru/20240525/general-1948276014.html
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Происшествия

Генерал Попов улыбкой отреагировал на решение суда оставить его в СИЗО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. 27 мая 2024
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде. 27 мая 2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов, которому вновь отказали в смягчении меры пресечения, отреагировал улыбкой на решение суда, передает корреспондент РИА Новости.
Судья 235-го гарнизонного военного суда сегодня отказал следствию в переводе Попова под домашний арест. В пятницу не стал смягчать меру пресечения 2-й Западный окружной военный суд, отклонив жалобу на арест генерала.
Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов
СМИ: в деле экс-командующего 58-й армией Попова фигурировал другой генерал
25 мая, 03:54
На заданный корреспондентом РИА Новости Попову вопрос, что он думает о решении судьи и как он держится, генерал улыбнулся и, согнув руку в локте, поднял кулак вверх.
После заседания адвокат Попова сообщил РИА Новости, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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