https://ria.ru/20240527/popov-1948605782.html

Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест

Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест - РИА Новости, 27.05.2024

Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест

Суд отказал следствию в переводе из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, передает... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:41

2024-05-27T12:41

2024-05-27T13:44

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд отказал следствию в переводе из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "В удовлетворении ходатайства следователя отказать", - огласил решение судья Андрей Толкаченко. На переводе под домашний арест настаивал следователь. Изначально ходатайство должны были рассмотреть 24 мая, однако генерал и его защитник не прибыли в 235-й гарнизонный военный суд из-за участия в рассмотрении апелляции на избранную ранее меру пресечения в виде помещения под стражу. Впрочем, 2-й Западный окружной военный отклонил жалобу. Генерал участвовал в заседании лично, но если в пятницу он сидел за столом рядом с адвокатом, то сегодня его поместили в "аквариум". Рассмотрение ходатайства было закрыто от публики. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20240516/srok-1946424986.html

https://ria.ru/20240523/shamarin-1947820341.html

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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал)