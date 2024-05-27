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Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест - РИА Новости, 27.05.2024
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12:41 27.05.2024 (обновлено: 13:44 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/popov-1948605782.html
Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест
Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест - РИА Новости, 27.05.2024
Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест
Суд отказал следствию в переводе из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, передает... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:41
2024-05-27T13:44
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд отказал следствию в переводе из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "В удовлетворении ходатайства следователя отказать", - огласил решение судья Андрей Толкаченко. На переводе под домашний арест настаивал следователь. Изначально ходатайство должны были рассмотреть 24 мая, однако генерал и его защитник не прибыли в 235-й гарнизонный военный суд из-за участия в рассмотрении апелляции на избранную ранее меру пресечения в виде помещения под стражу. Впрочем, 2-й Западный окружной военный отклонил жалобу. Генерал участвовал в заседании лично, но если в пятницу он сидел за столом рядом с адвокатом, то сегодня его поместили в "аквариум". Рассмотрение ходатайства было закрыто от публики. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240516/srok-1946424986.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал)
Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест

Суд отказался перевести экс-командующего 58-й армией Попова под домашний арест

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в 235-м гарнизонном военном суде
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Суд отказал следствию в переводе из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
"В удовлетворении ходатайства следователя отказать", - огласил решение судья Андрей Толкаченко.
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На переводе под домашний арест настаивал следователь. Изначально ходатайство должны были рассмотреть 24 мая, однако генерал и его защитник не прибыли в 235-й гарнизонный военный суд из-за участия в рассмотрении апелляции на избранную ранее меру пресечения в виде помещения под стражу. Впрочем, 2-й Западный окружной военный отклонил жалобу.
Генерал участвовал в заседании лично, но если в пятницу он сидел за столом рядом с адвокатом, то сегодня его поместили в "аквариум". Рассмотрение ходатайства было закрыто от публики.
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Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 130 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения.
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