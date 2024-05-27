https://ria.ru/20240527/polsha-1948684629.html
Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения
Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения - РИА Новости, 27.05.2024
Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения
Польские власти ограничили российским дипломатам право свободно перемещаться по стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:02
2024-05-27T16:02
2024-05-27T17:17
в мире
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брюссель
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ВАРШАВА, 27 мая — РИА Новости. Польские власти ограничили российским дипломатам право свободно перемещаться по стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе."Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов", — сказал глава МИД.Он подчеркнул, что нововведение не распространяется на посла.По словам Сикорского, решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, в причастности к которым в республике подозревают российскую сторону.Как напомнил министр, некоторые страны уже ввели подобные ограничения, и выразил надежду, что "и другие пойдут нашим путем".Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что польские власти пока не уведомили дипмиссию о вводимых ограничениях, никаких разъяснений не было.В конце апреля Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, где они аккредитованы.Москва не раз отвергала многочисленные обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.
https://rsport.ria.ru/20240401/olimpiada-1937171623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, брюссель, радослав сикорский
В мире, Польша, Брюссель, Радослав Сикорский
Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения
Польша решила ограничить российским дипломатам право свободного перемещения
ВАРШАВА, 27 мая — РИА Новости. Польские власти ограничили российским дипломатам право свободно перемещаться по стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе.
"Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов", — сказал глава МИД.
Он подчеркнул, что нововведение не распространяется на посла.
Мазовецкое воеводство — регион на востоке Польши, в котором находится столица Варшава.
По словам Сикорского, решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, в причастности к которым в республике подозревают российскую сторону.
Как напомнил министр, некоторые страны уже ввели подобные ограничения, и выразил надежду, что "и другие пойдут нашим путем".
Посол России в Польше Сергей Андреев
сообщил РИА Новости, что польские власти пока не уведомили дипмиссию о вводимых ограничениях, никаких разъяснений не было.
В конце апреля Чехия
на встрече глав МИД стран ЕС
в Люксембурге предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, где они аккредитованы.
Москва
не раз отвергала многочисленные обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России
неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.