https://ria.ru/20240527/polsha-1948684629.html

Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения

Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения - РИА Новости, 27.05.2024

Российским дипломатам в Польше ограничат право свободного перемещения

Польские власти ограничили российским дипломатам право свободно перемещаться по стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:02

2024-05-27T16:02

2024-05-27T17:17

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польша

брюссель

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 27 мая — РИА Новости. Польские власти ограничили российским дипломатам право свободно перемещаться по стране, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Брюсселе."Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов", — сказал глава МИД.Он подчеркнул, что нововведение не распространяется на посла.По словам Сикорского, решение связано с кампанией по борьбе с диверсиями и саботажем, в причастности к которым в республике подозревают российскую сторону.Как напомнил министр, некоторые страны уже ввели подобные ограничения, и выразил надежду, что "и другие пойдут нашим путем".Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что польские власти пока не уведомили дипмиссию о вводимых ограничениях, никаких разъяснений не было.В конце апреля Чехия на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне рамками той страны, где они аккредитованы.Москва не раз отвергала многочисленные обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств, называя их голословными. При этом в России неоднократно указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран.

https://rsport.ria.ru/20240401/olimpiada-1937171623.html

https://ria.ru/20240527/nato-1948664450.html

https://ria.ru/20230321/polsha-1859465123.html

польша

брюссель

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, брюссель, радослав сикорский