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Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году - РИА Новости, 27.05.2024
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14:16 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/polsha-1948639766.html
Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году
Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году - РИА Новости, 27.05.2024
Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году
Власти Польши планируют завершить новый проект укрепления восточной границы "Восточный щит" к 2028 году, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:16
2024-05-27T14:16
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ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Власти Польши планируют завершить новый проект укрепления восточной границы "Восточный щит" к 2028 году, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, представляя программу в Генеральном штабе. Программа "Восточный щит" предусматривает создание линии укреплений на восточной границе Польши с Россией и Белоруссией. "Мы хотим завершить проект до 2028 года. Материальные затраты – 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Мы хотим, чтобы средства были из бюджета страны, а также в большой части из средств ЕС, потому что этот проект обеспечит и безопасность Евросоюза и НАТО", - сказал Томчик. По словам главы генштаба генерала Веслава Кукулы, фортификационная инфраструктура будет развернута на 450 км границы. Также планируется развить систему слежения, укрепить логистические узлы, создать оперативные базы для анализа данных с камер и сенсоров с использованием алгоритмов ИИ, развернуть систему борьбы с дронами. В плане также рвы, противотанковые ежи, адаптация естественных природных зон. "Наша цель – максимально повысить защиту военнослужащих и гражданского населения. Мы собираемся развивать укрытия, строить бункеры, склады для боеприпасов", - отметил Кукула. По его словам, территория у границы также будет подготовлена для потенциальных маневров войск. В проекте есть и минные поля. Как заверил генерал, "они будут фактически оснащены только в случае, если будет понимание, что военный конфликт неизбежен".
https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html
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в мире, технологии, польша, россия, белоруссия, евросоюз, нато
В мире, Технологии, Польша, Россия, Белоруссия, Евросоюз, НАТО, В мире
В мире
Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году

В Польше планируют завершить проект "Восточный щит" на границе с РФ и РБ к 2028

© AP Photo / Michal DyjukПольский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский пограничник идет вдоль металлического забора на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Власти Польши планируют завершить новый проект укрепления восточной границы "Восточный щит" к 2028 году, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, представляя программу в Генеральном штабе.
Программа "Восточный щит" предусматривает создание линии укреплений на восточной границе Польши с Россией и Белоруссией.
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"Мы хотим завершить проект до 2028 года. Материальные затраты – 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Мы хотим, чтобы средства были из бюджета страны, а также в большой части из средств ЕС, потому что этот проект обеспечит и безопасность Евросоюза и НАТО", - сказал Томчик.
По словам главы генштаба генерала Веслава Кукулы, фортификационная инфраструктура будет развернута на 450 км границы. Также планируется развить систему слежения, укрепить логистические узлы, создать оперативные базы для анализа данных с камер и сенсоров с использованием алгоритмов ИИ, развернуть систему борьбы с дронами.
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В плане также рвы, противотанковые ежи, адаптация естественных природных зон. "Наша цель – максимально повысить защиту военнослужащих и гражданского населения. Мы собираемся развивать укрытия, строить бункеры, склады для боеприпасов", - отметил Кукула. По его словам, территория у границы также будет подготовлена для потенциальных маневров войск.
В проекте есть и минные поля. Как заверил генерал, "они будут фактически оснащены только в случае, если будет понимание, что военный конфликт неизбежен".
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