https://ria.ru/20240527/polsha-1948639766.html

Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году

Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году - РИА Новости, 27.05.2024

Польша планирует завершить проект укрепления восточной границы к 2028 году

Власти Польши планируют завершить новый проект укрепления восточной границы "Восточный щит" к 2028 году, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:16

2024-05-27T14:16

2024-05-27T14:16

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ВАРШАВА, 27 мая – РИА Новости. Власти Польши планируют завершить новый проект укрепления восточной границы "Восточный щит" к 2028 году, заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, представляя программу в Генеральном штабе. Программа "Восточный щит" предусматривает создание линии укреплений на восточной границе Польши с Россией и Белоруссией. "Мы хотим завершить проект до 2028 года. Материальные затраты – 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов). Мы хотим, чтобы средства были из бюджета страны, а также в большой части из средств ЕС, потому что этот проект обеспечит и безопасность Евросоюза и НАТО", - сказал Томчик. По словам главы генштаба генерала Веслава Кукулы, фортификационная инфраструктура будет развернута на 450 км границы. Также планируется развить систему слежения, укрепить логистические узлы, создать оперативные базы для анализа данных с камер и сенсоров с использованием алгоритмов ИИ, развернуть систему борьбы с дронами. В плане также рвы, противотанковые ежи, адаптация естественных природных зон. "Наша цель – максимально повысить защиту военнослужащих и гражданского населения. Мы собираемся развивать укрытия, строить бункеры, склады для боеприпасов", - отметил Кукула. По его словам, территория у границы также будет подготовлена для потенциальных маневров войск. В проекте есть и минные поля. Как заверил генерал, "они будут фактически оснащены только в случае, если будет понимание, что военный конфликт неизбежен".

https://ria.ru/20240426/polsha-1942553778.html

https://ria.ru/20240526/polsha-1948402601.html

https://ria.ru/20231202/nato-1913339406.html

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в мире, технологии, польша, россия, белоруссия, евросоюз, нато