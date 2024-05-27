Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024
МИД России: министр труда в правительстве талибов и глава ТПП приедут на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
"Министр труда правительства талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском экономическом форуме", - сказал Кабулов.
"Я рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества. Что касается российской стороны, у нас уже такое сотрудничество ведется, но потенциал здесь не исчерпан и есть более широкие возможности. Рассчитываем на то, что афганская делегация по максимуму использует этот шанс для того, чтобы укрепить и расширить сотрудничество как с российским бизнесом, так и с другими дружественными странами", - добавил он.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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