https://ria.ru/20240527/pmef-1948705692.html

Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024

Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024

Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024

Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:07

2024-05-27T17:07

2024-05-27T17:20

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24"."Министр труда правительства талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском экономическом форуме", - сказал Кабулов."Я рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества. Что касается российской стороны, у нас уже такое сотрудничество ведется, но потенциал здесь не исчерпан и есть более широкие возможности. Рассчитываем на то, что афганская делегация по максимуму использует этот шанс для того, чтобы укрепить и расширить сотрудничество как с российским бизнесом, так и с другими дружественными странами", - добавил он.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html

https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html

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Наталья Макарова

политика, россия, торгово-промышленная палата рф, пмэф-2024, в мире, афганистан, замир кабулов, талибан, оон, мохаммад хасан ахунд, кабул (город)