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Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024
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17:07 27.05.2024 (обновлено: 17:20 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/pmef-1948705692.html
Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024
Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 27.05.2024
Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024
Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:07
2024-05-27T17:20
политика
россия
торгово-промышленная палата рф
пмэф-2024
в мире
афганистан
замир кабулов
талибан
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24"."Министр труда правительства талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском экономическом форуме", - сказал Кабулов."Я рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества. Что касается российской стороны, у нас уже такое сотрудничество ведется, но потенциал здесь не исчерпан и есть более широкие возможности. Рассчитываем на то, что афганская делегация по максимуму использует этот шанс для того, чтобы укрепить и расширить сотрудничество как с российским бизнесом, так и с другими дружественными странами", - добавил он.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html
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политика, россия, торгово-промышленная палата рф, пмэф-2024, в мире, афганистан, замир кабулов, талибан, оон, мохаммад хасан ахунд, кабул (город)
Политика, Россия, Торгово-промышленная палата РФ, ПМЭФ-2024, В мире, Афганистан, Замир Кабулов, Талибан, ООН, Мохаммад Хасан Ахунд, Кабул (город)
Министр труда "Талибана" и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024

МИД России: министр труда в правительстве талибов и глава ТПП приедут на ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Министр труда в правительстве талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".
"Министр труда правительства талибов и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском экономическом форуме", - сказал Кабулов.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия намерена исключить "Талибан"* из списка террористов
15:21
"Я рассчитываю на то, что они и сопровождающие их афганские бизнесмены смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества. Что касается российской стороны, у нас уже такое сотрудничество ведется, но потенциал здесь не исчерпан и есть более широкие возможности. Рассчитываем на то, что афганская делегация по максимуму использует этот шанс для того, чтобы укрепить и расширить сотрудничество как с российским бизнесом, так и с другими дружественными странами", - добавил он.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024
23 мая, 23:41
 
ПолитикаРоссияТоргово-промышленная палата РФПМЭФ-2024В миреАфганистанЗамир КабуловТалибанООНМохаммад Хасан АхундКабул (город)
 
 
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