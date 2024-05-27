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Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин
Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин
Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:06
2024-05-27T12:06
2024-05-27T12:10
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности", - отметил Путин.ПМЭФ пройдёт 5–8 июня 2024 года.
https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html
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россия, пмэф-2024
Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин
Путин участникам ПМЭФ: Россия открыта для диалога, готова к совместной работе
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности", - отметил Путин.
ПМЭФ пройдёт 5–8 июня 2024 года.