https://ria.ru/20240527/pmef-1948586583.html

Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин

Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024

Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин

Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:06

2024-05-27T12:06

2024-05-27T12:10

россия

пмэф-2024

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности", - отметил Путин.ПМЭФ пройдёт 5–8 июня 2024 года.

https://ria.ru/20240523/beglov-1948023470.html

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россия, пмэф-2024