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Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
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12:06 27.05.2024 (обновлено: 12:10 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/pmef-1948586583.html
Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин
Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин - РИА Новости, 27.05.2024
Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин
Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:06
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россия
пмэф-2024
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности", - отметил Путин.ПМЭФ пройдёт 5–8 июня 2024 года.
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россия, пмэф-2024
Россия, ПМЭФ-2024
Россия открыта для конструктивного диалога, заявил Путин

Путин участникам ПМЭФ: Россия открыта для диалога, готова к совместной работе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия открыта для конструктивного диалога, готова к совместной работе для решения задач современности, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Наша страна открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности", - отметил Путин.
ПМЭФ пройдёт 5–8 июня 2024 года.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Беглов рассказал о планах Петербурга на ПМЭФ-2024
23 мая, 23:41
 
РоссияПМЭФ-2024
 
 
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