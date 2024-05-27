https://ria.ru/20240527/plan-1948577606.html

СМИ: полковник охраны Зеленского предложил неожиданный план в начале СВО

СМИ: полковник охраны Зеленского предложил неожиданный план в начале СВО - РИА Новости, 27.05.2024

СМИ: полковник охраны Зеленского предложил неожиданный план в начале СВО

Полковник охраны Владимира Зеленского, которого подозревают в покушении на него, в первые дни специальной военной операции на Украине предложил сложить оружие,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:50

2024-05-27T11:50

2024-05-27T16:12

в мире

украина

россия

владимир зеленский

василий малюк

дмитрий песков

служба безопасности украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Полковник охраны Владимира Зеленского, которого подозревают в покушении на него, в первые дни специальной военной операции на Украине предложил сложить оружие, сообщает The Times."Мы не Вооруженные силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость", — привели журналисты слова полковника.Как указали обозреватели, в первые дни продвижения российских сил он собрал своих коллег и предложил им сдаться, но многие сочли слова полковника эмоциональной реакцией на начало боевых действий.В начале мая СБУ сообщила о задержании двух полковников Управления государственной охраны Украины (УГО), якобы готовивших покушение на Владимира Зеленского. Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Отмечалось, что среди них были глава СБУ Василий Малюк и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. По данным ведомства, агенты должны были навести на цель ракетный удар, а в случае необходимости применить БПЛА-камикадзе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление Службы безопасности Украины о готовящемся покушении на Владимира Зеленского, отметив, что информацию от этого ведомства тяжело воспринимать как правдивую.* Внесен в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240527/tac-1948550820.html

https://ria.ru/20240522/senator-1947603819.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, василий малюк, дмитрий песков, служба безопасности украины, политика