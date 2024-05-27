https://ria.ru/20240527/peskov-1948669995.html
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:34
2024-05-27T15:34
2024-05-27T15:34
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они не близятся, они в ней находятся", - сказал он "Известиям" на вопрос, близится ли НАТО к прямой конфронтации с РФ.
https://ria.ru/20231128/nato-1912322980.html
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россия, дмитрий песков, нато
Россия, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков
Песков: НАТО находится в прямой конфронтации с Россией