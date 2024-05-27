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НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2024
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15:34 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/peskov-1948669995.html
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:34
2024-05-27T15:34
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они не близятся, они в ней находятся", - сказал он "Известиям" на вопрос, близится ли НАТО к прямой конфронтации с РФ.
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россия, дмитрий песков, нато
Россия, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил Песков

Песков: НАТО находится в прямой конфронтации с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. НАТО находится в прямой конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Они не близятся, они в ней находятся", - сказал он "Известиям" на вопрос, близится ли НАТО к прямой конфронтации с РФ.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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28 ноября 2023, 12:21
 
РоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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