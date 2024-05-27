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Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах - РИА Новости, 27.05.2024
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19:36 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/partiya-1948755313.html
Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах
Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах - РИА Новости, 27.05.2024
Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах
Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару признала, что оппозиционная партия "Шанс" может быть не допущена к участию в президентских выборах осенью... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:36
2024-05-27T19:36
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару признала, что оппозиционная партия "Шанс" может быть не допущена к участию в президентских выборах осенью этого года. Минюст Молдавии 15 мая обратился в суд с просьбой на полгода ограничить деятельность входящей в блок "Победа" партии "Шанс", поскольку политсила не предоставила ЦИК необходимые финансовые документы. В самой партии заявили, что подобные действия являются давлением на оппозицию в преддверии президентских выборов. "Может быть и такой вариант, что "Шанс" не будет участвовать в президентских выборах. Это зависит от того, когда суд примет решение, и если он его примет, то это означает, что у партии будет несколько запретов", - заявила Михайлова-Морару журналистам. По ее словам, если суд одобрит предложение министерства, то представители политсилы лишатся права создавать СМИ, участвовать в избирательных кампаниях, заниматься предвыборной агитацией, проводить собрания и т.д. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240525/shor-1948319171.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах

Минюст Молдавии допустил участие оппозиционной партии "Шанс" в выборах осенью

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару признала, что оппозиционная партия "Шанс" может быть не допущена к участию в президентских выборах осенью этого года.
Минюст Молдавии 15 мая обратился в суд с просьбой на полгода ограничить деятельность входящей в блок "Победа" партии "Шанс", поскольку политсила не предоставила ЦИК необходимые финансовые документы. В самой партии заявили, что подобные действия являются давлением на оппозицию в преддверии президентских выборов.
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"Может быть и такой вариант, что "Шанс" не будет участвовать в президентских выборах. Это зависит от того, когда суд примет решение, и если он его примет, то это означает, что у партии будет несколько запретов", - заявила Михайлова-Морару журналистам.
По ее словам, если суд одобрит предложение министерства, то представители политсилы лишатся права создавать СМИ, участвовать в избирательных кампаниях, заниматься предвыборной агитацией, проводить собрания и т.д.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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