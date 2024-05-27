https://ria.ru/20240527/partiya-1948755313.html

Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах

Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах - РИА Новости, 27.05.2024

Минюст Молдавии допустил, что партии "Шанс" запретят участвовать в выборах

Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару признала, что оппозиционная партия "Шанс" может быть не допущена к участию в президентских выборах осенью... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:36

2024-05-27T19:36

2024-05-27T19:36

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару признала, что оппозиционная партия "Шанс" может быть не допущена к участию в президентских выборах осенью этого года. Минюст Молдавии 15 мая обратился в суд с просьбой на полгода ограничить деятельность входящей в блок "Победа" партии "Шанс", поскольку политсила не предоставила ЦИК необходимые финансовые документы. В самой партии заявили, что подобные действия являются давлением на оппозицию в преддверии президентских выборов. "Может быть и такой вариант, что "Шанс" не будет участвовать в президентских выборах. Это зависит от того, когда суд примет решение, и если он его примет, то это означает, что у партии будет несколько запретов", - заявила Михайлова-Морару журналистам. По ее словам, если суд одобрит предложение министерства, то представители политсилы лишатся права создавать СМИ, участвовать в избирательных кампаниях, заниматься предвыборной агитацией, проводить собрания и т.д. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240525/shor-1948319171.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду