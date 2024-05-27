https://ria.ru/20240527/ozon-1948617731.html
Ozon изменил правила работы с продавцами
Ozon изменил правила работы с продавцами - РИА Новости, 27.05.2024
Ozon изменил правила работы с продавцами
Ozon изменил правила работы с продавцами в рамках выданного в апреле предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе зафиксировав все... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:19
2024-05-27T13:19
2024-05-27T13:25
экономика
россия
ozon
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ozon изменил правила работы с продавцами в рамках выданного в апреле предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе зафиксировав все случаи, когда возможен отказ в заключении договора потенциальному продавцу, сообщили РИА Новости в компании. "Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Мы с вниманием изучили требования регулятора и в установленные сроки изменили оферту для их соблюдения. К примеру, мы зафиксировали все случаи, когда можем отказать в заключении договора потенциальному продавцу, а также сократили список нарушений в контенте, за модерацию которых берём плату", - заявили там. В компании также подчеркнули, что в дальнейшем будут еще более внимательны при разработке правил платформы. РИА Новости направило запрос в ФАС. Ранее в апреле антимонопольная служба выдала компании предупреждение, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции. Кроме того, в действиях компании были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин.
https://ria.ru/20240513/programma_loyalnosti-1944753490.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ozon, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Ozon, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Ozon изменил правила работы с продавцами
Ozon изменил правила работы с продавцами по требованию ФАС
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ozon изменил правила работы с продавцами в рамках выданного в апреле предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, в том числе зафиксировав все случаи, когда возможен отказ в заключении договора потенциальному продавцу, сообщили РИА Новости в компании.
"Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Мы с вниманием изучили требования регулятора и в установленные сроки изменили оферту для их соблюдения. К примеру, мы зафиксировали все случаи, когда можем отказать в заключении договора потенциальному продавцу, а также сократили список нарушений в контенте, за модерацию которых берём плату", - заявили там.
В компании также подчеркнули, что в дальнейшем будут еще более внимательны при разработке правил платформы. РИА Новости направило запрос в ФАС
.
Ранее в апреле антимонопольная служба выдала компании предупреждение, ведомством были установлены признаки необоснованного отказа потенциальным продавцам, а также навязывание участия в акции. Кроме того, в действиях компании были установлены признаки необоснованного отказа в заключении договоров - потенциальным продавцам отказывали без объяснения причин.