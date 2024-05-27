https://ria.ru/20240527/orsk-1948520091.html

Под Орском упал беспилотник

Под Орском упал беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024

Под Орском упал беспилотник

Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T07:02

2024-05-27T07:02

2024-05-27T07:35

происшествия

оренбургская область

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УФА, 27 мая - РИА Новости. Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. "Инцидент (падение БПЛА – ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", - сказал собеседник.В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.

https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948516949.html

оренбургская область

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Максим Горбачев

происшествия, оренбургская область