https://ria.ru/20240527/orsk-1948520091.html
Под Орском упал беспилотник
Под Орском упал беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024
Под Орском упал беспилотник
Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:02
2024-05-27T07:02
2024-05-27T07:35
происшествия
оренбургская область
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УФА, 27 мая - РИА Новости. Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. "Инцидент (падение БПЛА – ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", - сказал собеседник.В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948516949.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
Под Орском упал беспилотник
БПЛА упал под оренбургским Орском, гражданские объекты не пострадали
УФА, 27 мая - РИА Новости. Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
"Инцидент (падение БПЛА – ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", - сказал собеседник.
В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.