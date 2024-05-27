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Под Орском упал беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024
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07:02 27.05.2024 (обновлено: 07:35 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/orsk-1948520091.html
Под Орском упал беспилотник
Под Орском упал беспилотник - РИА Новости, 27.05.2024
Под Орском упал беспилотник
Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T07:02
2024-05-27T07:35
происшествия
оренбургская область
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УФА, 27 мая - РИА Новости. Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. "Инцидент (падение БПЛА – ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", - сказал собеседник.В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.
https://ria.ru/20240527/bespilotnik-1948516949.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область
Происшествия, Оренбургская область
Под Орском упал беспилотник

БПЛА упал под оренбургским Орском, гражданские объекты не пострадали

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА
Обломки БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 27 мая - РИА Новости. Беспилотник упал под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
"Инцидент (падение БПЛА – ред.) произошел под Орском, гражданские объекты не пострадали, угрозы жителям не было", - сказал собеседник.
В правительстве региона РИА Новости сообщили, что падение беспилотника произошло 26 мая.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
При атаке БПЛА на Орловскую область погиб водитель пожарной части
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ПроисшествияОренбургская область
 
 
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