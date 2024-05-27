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Собянин: производство одежды в Москве за пять лет выросло в 62,4 раза

Собянин: производство одежды в Москве за пять лет выросло в 62,4 раза - РИА Новости, 27.05.2024

Собянин: производство одежды в Москве за пять лет выросло в 62,4 раза

Производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:03

2024-05-27T15:03

2024-05-27T15:06

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Производство одежды в Москве за последние пять лет выросло в 62,4 раза... Это самая быстрорастущая отрасль в столице. Наши предприятия выпускают всё - от масс-маркета до дизайнерской одежды. Новый виток развития получила традиционная для Москвы текстильная промышленность. Уход зарубежных брендов дал столичному бизнесу возможность занять свободные ниши", - написал Собянин. Он отметил, что в последние пять лет промышленность Москвы показывает рекордные результаты. Количество промплощадок превысило 4,2 тысячи, число работников - 725 тысяч. Среди активно растущих отраслей также находятся производители электрооборудования, машин и оборудования, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий. "По итогам 2023 года доля Москвы в общем объёме инвестиций в промышленность России увеличилась до 8,1%, без учёта добывающей промышленности. Большую роль в этом сыграли системные городские меры поддержки", - добавил мэр.

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Алёна Пава

технологии, москва, россия, сергей собянин, твой бизнес – новости