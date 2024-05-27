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ВСУ за два года выпустили по ДНР больше185 тысяч боеприпасов
ВСУ за два года выпустили по ДНР больше185 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ за два года выпустили по ДНР больше185 тысяч боеприпасов
Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 185 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:53
2024-05-27T22:53
2024-05-27T22:53
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 185 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "За 830 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 35 904 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 35 207. Всего противником выпущено 185 136 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 27 мая 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4943 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 158 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6310, среди них 417 детей. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2310 транспортных средств, 3667 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 216 медицинских учреждений, 732 учебных заведения, 1505 объектов социального обеспечения, 134 объекта критической инфраструктуры, а также 1080 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 404 факта повреждения жилых домов.
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904812098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ за два года выпустили по ДНР больше185 тысяч боеприпасов
СЦКК: ВСУ с 17 февраля 2022 года выпустили более 185 тысяч боеприпасов по ДНР
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости.
Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 185 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале
.
"За 830 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 35 904 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 35 207. Всего противником выпущено 185 136 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 27 мая 2024 года.
Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4943 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 158 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6310, среди них 417 детей.
По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2310 транспортных средств, 3667 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 216 медицинских учреждений, 732 учебных заведения, 1505 объектов социального обеспечения, 134 объекта критической инфраструктуры, а также 1080 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 404 факта повреждения жилых домов.