https://ria.ru/20240527/obstrely-1948792828.html

ВСУ за два года выпустили по ДНР больше185 тысяч боеприпасов

ВСУ за два года выпустили по ДНР больше185 тысяч боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ за два года выпустили по ДНР больше185 тысяч боеприпасов

Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 185 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:53

2024-05-27T22:53

2024-05-27T22:53

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за более чем два года выпустили свыше 185 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "За 830 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксированы 35 904 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 35 207. Всего противником выпущено 185 136 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике представительства. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 27 мая 2024 года. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4943 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 158 случаев подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", три человека в результате таких ранений скончались. Число пострадавших за это время составило 6310, среди них 417 детей. По информации представительства, в ДНР за этот период было повреждено 2310 транспортных средств, 3667 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 216 медицинских учреждений, 732 учебных заведения, 1505 объектов социального обеспечения, 134 объекта критической инфраструктуры, а также 1080 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство зафиксировало 14 404 факта повреждения жилых домов.

https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904812098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк