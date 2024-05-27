https://ria.ru/20240527/obstrel-1948796532.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.05.2024

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Еще один мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T23:58

2024-05-27T23:58

2024-05-27T23:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 мая по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Артиллеристов ранен ещё один человек: женщина 1967 года рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших при обстрелах Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240527/obstrel-1948764034.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, сцкк, стирол