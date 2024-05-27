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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.05.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Еще один мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:58
2024-05-27T23:58
2024-05-27T23:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 мая по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Артиллеристов ранен ещё один человек: женщина 1967 года рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших при обстрелах Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель