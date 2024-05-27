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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:58 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948796532.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 27.05.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Еще один мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:58
2024-05-27T23:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 мая по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Артиллеристов ранен ещё один человек: женщина 1967 года рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших при обстрелах Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948764034.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, СЦКК, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадал еще один мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал при обстреле Горловки украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 27 мая по состоянию на 23.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): по улице Артиллеристов ранен ещё один человек: женщина 1967 года рождения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о пяти пострадавших при обстрелах Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис ПушилинСЦККСтирол
 
 
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