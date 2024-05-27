https://ria.ru/20240527/obstrel-1948698575.html

ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета

ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета

Украинские войска хаотично обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из тяжелого миномета, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:46

2024-05-27T16:46

2024-05-27T16:46

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска хаотично обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из тяжелого миномета, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские террористы устроили хаотичный обстрел Новой Каховки из тяжелого миномета. В результате были разрушены пустующие гаражи в одном из районов города", - написал Сальдо. По его словам, прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте прилета. "Без погибших и пострадавших", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240526/uscherb-1948387218.html

новая каховка

херсонская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)