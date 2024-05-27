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ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948698575.html
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета
Украинские войска хаотично обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из тяжелого миномета, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:46
2024-05-27T16:46
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска хаотично обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из тяжелого миномета, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские террористы устроили хаотичный обстрел Новой Каховки из тяжелого миномета. В результате были разрушены пустующие гаражи в одном из районов города", - написал Сальдо. По его словам, прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте прилета. "Без погибших и пострадавших", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240526/uscherb-1948387218.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета

Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку из миномета, погибших и пострадавших нет

© Фото : Новая Каховка/TelegramПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Новая Каховка/Telegram
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска хаотично обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из тяжелого миномета, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы устроили хаотичный обстрел Новой Каховки из тяжелого миномета. В результате были разрушены пустующие гаражи в одном из районов города", - написал Сальдо.
По его словам, прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте прилета.
"Без погибших и пострадавших", - подчеркнул губернатор.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Херсонской области определили статьи ущерба по Каховской ГЭС
Вчера, 02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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