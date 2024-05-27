https://ria.ru/20240527/obstrel-1948698575.html
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета
Украинские войска хаотично обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из тяжелого миномета, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:46
2024-05-27T16:46
2024-05-27T16:46
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920558325_0:79:960:619_1920x0_80_0_0_56e19c347d6230d92d22e7a5d02f1231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска хаотично обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из тяжелого миномета, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские террористы устроили хаотичный обстрел Новой Каховки из тяжелого миномета. В результате были разрушены пустующие гаражи в одном из районов города", - написал Сальдо. По его словам, прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание на месте прилета. "Без погибших и пострадавших", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240526/uscherb-1948387218.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920558325_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b6d8beb1a4b6b3c28cc3fc509698672a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
ВСУ хаотично обстреляли Новую Каховку из тяжелого миномета
Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку из миномета, погибших и пострадавших нет