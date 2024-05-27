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В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948648411.html
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона - РИА Новости, 27.05.2024
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона
Жители четырех сел в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на инфраструктурный объект в селе Дроновка, сообщил РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:37
2024-05-27T14:37
белгородская область
россия
сумская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Жители четырех сел в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на инфраструктурный объект в селе Дроновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждение инфраструктурного объекта. Без света временно остаются абоненты следующих населенных пунктов: с. Дроновка, с. Смородино, частично с. Дорогощь и с. Почаево", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в понедельник глава региона информировал, что украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948637089.html
https://ria.ru/20231117/dron-1910072211.html
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белгородская область, россия, сумская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Россия, Сумская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона

Гладков: четыре села в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела в селе Красный Восток Белгородской области
Последствия обстрела в селе Красный Восток Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела в селе Красный Восток Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Жители четырех сел в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на инфраструктурный объект в селе Дроновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждение инфраструктурного объекта. Без света временно остаются абоненты следующих населенных пунктов: с. Дроновка, с. Смородино, частично с. Дорогощь и с. Почаево", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в понедельник глава региона информировал, что украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница.
Село Новая Таволжанка в Белгородской области
Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияСумская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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