https://ria.ru/20240527/obstrel-1948648411.html

В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона

В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона - РИА Новости, 27.05.2024

В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона

Жители четырех сел в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на инфраструктурный объект в селе Дроновка, сообщил РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:37

2024-05-27T14:37

2024-05-27T14:37

белгородская область

россия

сумская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947812430_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_f620d8e4126575924aceee77b0985b96.jpg

БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Жители четырех сел в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на инфраструктурный объект в селе Дроновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждение инфраструктурного объекта. Без света временно остаются абоненты следующих населенных пунктов: с. Дроновка, с. Смородино, частично с. Дорогощь и с. Почаево", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в понедельник глава региона информировал, что украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница.

https://ria.ru/20240527/obstrel-1948637089.html

https://ria.ru/20231117/dron-1910072211.html

белгородская область

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, сумская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия