В Белгородской области четыре села остались без света из-за атаки дрона
Гладков: четыре села в Белгородской области остались без света из-за атаки дрона
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела в селе Красный Восток Белгородской области
Последствия обстрела в селе Красный Восток Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Жители четырех сел в Грайворонском городском округе остались без электричества из-за атаки украинского дрона на инфраструктурный объект в селе Дроновка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждение инфраструктурного объекта. Без света временно остаются абоненты следующих населенных пунктов: с. Дроновка, с. Смородино, частично с. Дорогощь и с. Почаево", - написал Гладков.
Губернатор уточнил, что службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Ранее в понедельник глава региона информировал, что украинский дрон взорвался на автомобильной стоянке в центре города Грайворон, ранена мирная жительница.
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