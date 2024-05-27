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Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024
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12:56 27.05.2024 (обновлено: 13:27 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948608748.html
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:56
2024-05-27T13:27
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. По его словам, удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО"."Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах — 1 из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.При этом глава минздрава региона Артыш Сат подчеркнул, что у всех пациентов минно-взрывные травмы."Три человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Один пациент получил серьезные травмы — пострадавший будет направлен в Геническую центральную районную больницу. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь", - отметил министр.
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948556891.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном

Четыре человека госпитализированы после обстрела Пенсионного фонда под Херсоном

© Фото : Кастюкевич Live/TelegramПенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ
Пенсионный фонд в населенном пункте Нижние Серогозы Херсонской области, в который попала ракета ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Кастюкевич Live/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. По его словам, удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО".
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"Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах — 1 из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
При этом глава минздрава региона Артыш Сат подчеркнул, что у всех пациентов минно-взрывные травмы.
"Три человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Один пациент получил серьезные травмы — пострадавший будет направлен в Геническую центральную районную больницу. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь", - отметил министр.
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