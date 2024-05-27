https://ria.ru/20240527/obstrel-1948608748.html
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном - РИА Новости, 27.05.2024
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:56
2024-05-27T12:56
2024-05-27T13:27
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948568172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9015335815654f06927c90385ef753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ пенсионного фонда в селе Нижние Серогозы Херсонской области, один из них в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ракета ВСУ попала в здание пенсионного фонда, предварительно, пять человек ранены. По его словам, удар наносился, по предварительным данным, ракетой HIMARS. На месте работают военные следователи. Как рассказал РИА Новости представитель СК РФ, обстрел, предположительно, произведен "с применением ракетной системы залпового огня производства стран НАТО"."Четыре человека госпитализированы после утреннего обстрела социального фонда в Нижних Серогозах — 1 из них в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.При этом глава минздрава региона Артыш Сат подчеркнул, что у всех пациентов минно-взрывные травмы."Три человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Один пациент получил серьезные травмы — пострадавший будет направлен в Геническую центральную районную больницу. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь", - отметил министр.
https://ria.ru/20240527/gorlovka-1948556891.html
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948491518.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948568172_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_13dafa7c0f7648f1490b5893cd13d6b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
Четыре человека госпитализированы после обстрела ВСУ в селе под Херсоном
Четыре человека госпитализированы после обстрела Пенсионного фонда под Херсоном