https://ria.ru/20240527/neuralink-1948517745.html
Человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал, как он работает
Человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал, как он работает - РИА Новости, 27.05.2024
Человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал, как он работает
Первый человек с мозговым имплантом компании Neuralink Нолан Арбо рассказал, что пользуется им почти весь день. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:30
2024-05-27T05:30
2024-05-27T05:30
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первый человек с мозговым имплантом компании Neuralink Нолан Арбо рассказал, что пользуется им почти весь день. "Иногда я начинаю свой день в 7 утра и использую имплант до 23.00. Знаю, что день получается долгим, но мне нравится, у меня нет ощущения, что я работаю", - заявил Арбо в интервью Business Insider. Арбо также рассказал, что использует имплант для общения с людьми в социальных сетях, чтения комиксов и изучения японского языка. Ранее компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink заявила о том, что крошечные провода импланта отошли от мозга пациента во время первого испытания на людях, в результате чего уменьшилось количество электродов, которые могут измерять сигналы мозга. В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Тогда бизнесмен отмечал, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли". Тогда же Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight. Ранее санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.
https://ria.ru/20240321/implant-1934766871.html
https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html
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в мире, технологии, сша, илон маск
В мире, Технологии, США, Илон Маск
Человек с мозговым имплантом Neuralink рассказал, как он работает
Человек с имплантом Neuralink рассказал, что пользуется им почти весь день
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Первый человек с мозговым имплантом компании Neuralink Нолан Арбо рассказал, что пользуется им почти весь день.
"Иногда я начинаю свой день в 7 утра и использую имплант до 23.00. Знаю, что день получается долгим, но мне нравится, у меня нет ощущения, что я работаю", - заявил Арбо в интервью Business Insider.
Арбо также рассказал, что использует имплант для общения с людьми в социальных сетях, чтения комиксов и изучения японского языка.
Ранее компания американского предпринимателя Илона Маска
Neuralink заявила о том, что крошечные провода импланта отошли от мозга пациента во время первого испытания на людях, в результате чего уменьшилось количество электродов, которые могут измерять сигналы мозга.
В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. Тогда бизнесмен отмечал, что первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.
Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности. В марте первый пациент с имплантом показал, как играет в шахматы "силой мысли".
Тогда же Маск анонсировал мозговой имплант компании Neuralink, который задумывается как устройство, позволяющее видеть слепым людям. Следующий проект называется Blindsight.
Ранее санитарные инспекторы США
обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании Маска.