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Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом

Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом - РИА Новости, 27.05.2024

Нетаньяху назвал авиаудар в Рафахе трагическим инцидентом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "трагическим инцидентом" авиаудар в Рафахе вблизи палаточного лагеря с перемещенными палестинцами, отметив, что по... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T20:04

2024-05-27T20:04

2024-05-27T20:04

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "трагическим инцидентом" авиаудар в Рафахе вблизи палаточного лагеря с перемещенными палестинцами, отметив, что по результатам расследования будут сделаны необходимые выводы. Палестинское общество Красного Полумесяца в воскресенье поздно вечером сообщило, что множество людей погибли и были ранены после удара ВВС Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Палестинская служба гражданской обороны сообщала о не менее чем 40 погибших и десятках раненых в результате израильского удара по палаточному лагерю в Рафахе. "Необходимо оказать давление на (палестинское радикальное движение - ред.) ХАМАС, и мы это делаем. В Рафахе мы эвакуировали миллион не вовлеченных в войну жителей, и, несмотря на все усилия, вчера произошел трагический инцидент. Мы расследуем случаи и делаем выводы. Для нас каждый убитый непричастный (к боевым действиям - ред.) человек – это трагедия, для ХАМАС – это стратегия", - заявил Нетаньяху в парламенте страны, его слова приводит 12-й канал израильского телевидения. Ранее военная прокуратура израильской армии начала расследование авиаудара по району Рафаха, где находится палаточный лагерь для перемещенных лиц. Премьер также назвал "ложью" сообщения о том, что он якобы не дает команде переговорщиков мандат на дальнейшие переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников. "Что касается гнусной лжи о том, что я не даю переговорной команде мандат, о котором она просит, знайте, что я удовлетворил все пять просьб о расширении мандата команды", - подчеркнул Нетаньяху. Премьер также прокомментировал решение международного суда ООН, предписывающее Израилю прекратить военную операцию в Рафахе, заявив, что "1000 судей в Гааге не могут противостоять праведности нашего морального пути". Армия Израиля в воскресенье вечером сообщила об авиаударе по военному комплексу палестинского движения ХАМАС в Рафахе. Также армейская пресс-служба сообщала о ликвидации главы штаба ХАМАС на Западном берегу Ясина Рабии в результате авиаудара в северо-западной части города Рафах. Отмечалось, что удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом с использованием точных боеприпасов и на основе точных разведывательных данных, указывающих на использование этого района радикалами. На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджил аль-Ансари сообщил, что переговоры о заключении перемирия в секторе Газа между Израилем и ХАМАС заморожены уже несколько недель, но посредники, в том числе Катар, все равно пытаются контактировать по этому поводу со сторонами конфликта. В пятницу Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Также прокурор потребовал выдать ордера на арест лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командующего военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html

https://ria.ru/20240524/operatsiya-1948189518.html

https://ria.ru/20240527/konflikt-1915630213.html

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в мире, рафах (провинция), израиль, катар, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году