https://ria.ru/20240527/nato-1948664450.html
НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков
НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2024
НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков
НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:22
2024-05-27T15:22
2024-05-27T16:14
в мире
украина
нато
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями"."Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше", — указал он.На вопрос, как Россия воспринимает эти слова, Песков отметил, что "это не может быть его личным мнением", так как Столтенберг — официальное лицо, занимающее пост генсека военного объединения. И именно из такой позиции исходит Москва, анализируя соответствующие заявления."НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт. <...> Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что НАТО находится в прямой конфронтации с Россией.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя сегодня высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он отметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждает о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948607526.html
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_b4ba3f853c82022b2a7d8401904aa9e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, дмитрий песков
В мире, Украина, НАТО, Дмитрий Песков
НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков
Песков назвал слова генсека НАТО Столтенберга об ударах по РФ военным экстазом
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями
".
«
"Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше", — указал он.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".
На вопрос, как Россия воспринимает эти слова, Песков отметил, что "это не может быть его личным мнением", так как Столтенберг — официальное лицо, занимающее пост генсека военного объединения. И именно из такой позиции исходит Москва, анализируя соответствующие заявления.
«
"НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт. <...> Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", — добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что НАТО находится в прямой конфронтации с Россией.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя сегодня высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он отметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
Так, глава МИД Италии
, вице-премьер страны Антонио Таяни
на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.
Агрессивная риторика НАТО
В последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждает о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.
Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики
и Польша
"предупреждают" Германию
, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева
образом.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина
начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.