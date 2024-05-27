https://ria.ru/20240527/nato-1948664450.html

НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков

НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2024

НАТО впадает в военный экстаз, заявил Песков

НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:22

2024-05-27T15:22

2024-05-27T16:14

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с "Известиями"."Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше", — указал он.На вопрос, как Россия воспринимает эти слова, Песков отметил, что "это не может быть его личным мнением", так как Столтенберг — официальное лицо, занимающее пост генсека военного объединения. И именно из такой позиции исходит Москва, анализируя соответствующие заявления."НАТО вовлечена в этот конфликт, напрямую вовлечена в конфликт. <...> Но наши военные тоже знают, что делать, они продолжают специальную военную операцию, чтобы купировать все угрозы", — добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что НАТО находится в прямой конфронтации с Россией.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя сегодня высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он отметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время часть стран НАТО все чаще рассуждает о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом о возможной отправке военных.Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240527/ukraina-1948607526.html

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https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, нато, дмитрий песков