https://ria.ru/20240527/most-1948796149.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 27.05.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T23:56

2024-05-27T23:56

2024-05-27T23:56

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.О перекрытии движения было объявлено в 23.40 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240525/drony-1948279413.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, крымский мост