https://ria.ru/20240527/most-1948796149.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 27.05.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T23:56
2024-05-27T23:56
2024-05-27T23:56
республика крым
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.О перекрытии движения было объявлено в 23.40 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240525/drony-1948279413.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Автомобильную часть Крымского моста открыли через 5 мин после остановки движения