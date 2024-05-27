Рейтинг@Mail.ru
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 27.05.2024 (обновлено: 05:37 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/minomet-1948517047.html
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2024
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:15
2024-05-27T05:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900783615_0:344:2970:2014_1920x0_80_0_0_95186d9246d35d24d283fae52149b7b9.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На херсонском направлении расчет "кочующего" 82-миллиметрового миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортировать в разобранном виде расчет из трех бойцов. Максимальная дальность стрельбы "Подноса" - 6 километров. Минометчики работают в тесной связке с операторами БПЛА и получают от них координаты целей и корректировки. После ударов по противнику расчет быстро сворачивает миномет и покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.
https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900783615_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_5e71c9a29b1710f95011f2edc3e60326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области

МО: морпехи-черноморцы уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ
Боевая работа расчета 82-мм миномета Поднос по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 82-мм миномета "Поднос" по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"На херсонском направлении расчет "кочующего" 82-миллиметрового миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Пленный рассказал, как пьяные украинские солдаты застрелили офицеров ВСУ
04:06
Благодаря габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортировать в разобранном виде расчет из трех бойцов. Максимальная дальность стрельбы "Подноса" - 6 километров. Минометчики работают в тесной связке с операторами БПЛА и получают от них координаты целей и корректировки. После ударов по противнику расчет быстро сворачивает миномет и покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала