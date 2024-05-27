https://ria.ru/20240527/minomet-1948517047.html

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2024

Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:15

2024-05-27T05:15

2024-05-27T05:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900783615_0:344:2970:2014_1920x0_80_0_0_95186d9246d35d24d283fae52149b7b9.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На херсонском направлении расчет "кочующего" 82-миллиметрового миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортировать в разобранном виде расчет из трех бойцов. Максимальная дальность стрельбы "Подноса" - 6 километров. Минометчики работают в тесной связке с операторами БПЛА и получают от них координаты целей и корректировки. После ударов по противнику расчет быстро сворачивает миномет и покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность