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Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2024
Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:15
2024-05-27T05:15
2024-05-27T05:37
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 мая - РИА Новости. Расчет миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На херсонском направлении расчет "кочующего" 82-миллиметрового миномета "Поднос" морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря габаритам и весу минометы "Поднос" могут транспортировать в разобранном виде расчет из трех бойцов. Максимальная дальность стрельбы "Подноса" - 6 километров. Минометчики работают в тесной связке с операторами БПЛА и получают от них координаты целей и корректировки. После ударов по противнику расчет быстро сворачивает миномет и покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.
https://ria.ru/20240527/vsu-1948514587.html
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Расчет миномета уничтожил опорный пункт ВСУ в Херсонской области
МО: морпехи-черноморцы уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра