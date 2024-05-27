https://ria.ru/20240527/mgimo-1948575480.html

МГИМО начнет готовить специалистов по информационному противоборству

МГИМО начнет готовить специалистов по информационному противоборству - РИА Новости, 27.05.2024

МГИМО начнет готовить специалистов по информационному противоборству

Новая программа магистратуры "Стратегии информационного воздействия в международных отношениях" открывается на факультете международных отношений МГИМО МИД... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:42

2024-05-27T11:42

2024-05-27T11:59

общество

анатолий торкунов

евгений минченко

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новая программа магистратуры "Стратегии информационного воздействия в международных отношениях" открывается на факультете международных отношений МГИМО МИД России с 1 сентября, сообщили РИА Новости в МГИМО. "1 сентября 2024 года на факультете международных отношений МГИМО МИД России открывается новая программа магистратуры "Стратегии информационного воздействия в международных отношениях", - рассказали в учебном заведении. По словам собеседников агентства, "программа ориентирована на комплексную подготовку специалистов-практиков по информационному противоборству, способных с использованием гибкого инструментария готовить и предлагать комплексные решения для самых сложных международно-политических задач". В МГИМО привели слова ректора, академика РАН Анатолия Торкунова, указавшего, что "в сегодняшних турбулентных внешнеполитических условиях информационное воздействие сохраняет свой наиболее значимый, непреходящий характер". В вузе пояснили, что, "в отличие от иных программ магистратуры факультета международных отношений, новую программу курируют целых два научных руководителя, один из которых – Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО, программный директор Валдайского клуба, член Совета по внешней и оборонной политике". "Программа имеет значительный уклон в сторону практической подготовки будущих студентов. Мы сформировали учебный план программы таким образом, чтобы с первого семестра у слушателей появилась возможность самостоятельно разрабатывать готовые продукты по информационному воздействию", – сказал Сушенцов. Учебный план программы обучения на 80% состоит из прикладных дисциплин. Студенты будут обучаться практикам информационного воздействия, методам борьбы с дезинформацией, лоббизму и международно-политическому консультированию, разведке по открытым данным, искусству анализа и ведения переговоров. В МГИМО рассказали, что "в рамках практического модуля с мастер-классами перед студентами выступят ведущие специалисты в области информационного противоборства и выстраивания информационной политики из ряда профильных организаций и ведомств нашей страны". Уточняется, что "уже в рамках второго семестра студентам предстоит выбрать один из модулей проектной деятельности". По итогам каждого учебного семестра магистранты будут защищать собственные проекты в сфере политико-коммуникационного консультирования, выполненные под руководством специалистов-практиков – Евгения Минченко (президента коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг") и Ильи Фабричникова (директора и владельца коммуникационного агентства SPRQL). Для освоения программы предметной комиссией будут тщательно отобраны 24 абитуриента, набравших наибольшее количество баллов по итогам вступительных испытаний, профессионального собеседования и конкурса портфолио. Обучение на программе будет проводиться полностью на коммерческой основе. Прием документов осуществляется на сайте приемной комиссии магистратуры МГИМО МИД России до 20 июля. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, заметил, что проект реализуется при поддержке администрации президента, его выпускники потом смогут претендовать на работу в администрации, часть из них будет отобрана для прохождения практики.

https://ria.ru/20240523/kiberbezopasnost-1947846440.html

https://na.ria.ru/20240527/nauka-1948067642.html

https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html

https://ria.ru/20240304/festival-1931002782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анатолий торкунов, евгений минченко