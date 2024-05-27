Рейтинг@Mail.ru
Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
 
14:58 27.05.2024 (обновлено: 14:59 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/mfts-1948657824.html
Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья
Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья - РИА Новости, 27.05.2024
Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья
В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:58
2024-05-27T14:59
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
мфц (многофункциональный центр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_52567f4a79e61334c4423b51b9887da3.jpg
ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут получить услуги жители со всей области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В 2022 году Иркутская область в числе восьми субъектов Российской Федерации участвовала в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров. За два года в регионе открыли три таких центра - в Иркутске, Усольском и Баяндаевском районах. "По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Год семьи было решено перепрофилировать семейный МФЦ в Иркутске в Региональный семейный многофункциональный центр. 27 мая он начал свою работу после реконструкции", - говорится в сообщении. Здание отремонтировали, выделив из бюджета региона 46 миллионов рублей, в учреждении создали дополнительные отделения и службы. Теперь дистанционно услуги здесь могут получить жители со всех территорий области. В структуру учреждения входят отделения первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. Есть специалисты-педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, юристы. Отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования после изменения структуры расширило функции. Создана региональная сетевая психологическая служба, телефон доверия для женщин и детей, антикризисный центр для реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. Помощь оказывается по принципу "одного окна". Здесь же можно оформить меры социальной поддержки. Кроме этого, с 1 января 2024 года в 10 районах региона открыты "единые точки входа" для приема семей с детьми. Планируется проведение ежегодных мобильных приемных с целью повышения юридической грамотности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в дистанционном формате.
https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947945276.html
https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947382064.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898571290_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8223600b64c21066ca7fbb0b57fa9829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иркутск, игорь кобзев, мфц (многофункциональный центр)
Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, МФЦ (многофункциональный центр)

Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья

© РИА Новости / Александр СуховОтделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут получить услуги жители со всей области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В 2022 году Иркутская область в числе восьми субъектов Российской Федерации участвовала в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров. За два года в регионе открыли три таких центра - в Иркутске, Усольском и Баяндаевском районах.
Стенд Иркутская область - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Дни Иркутской области пройдут в июне в двух городах КНР - Пекине и Шэньяне
23 мая, 17:12
"По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Год семьи было решено перепрофилировать семейный МФЦ в Иркутске в Региональный семейный многофункциональный центр. 27 мая он начал свою работу после реконструкции", - говорится в сообщении.
Здание отремонтировали, выделив из бюджета региона 46 миллионов рублей, в учреждении создали дополнительные отделения и службы. Теперь дистанционно услуги здесь могут получить жители со всех территорий области.
В структуру учреждения входят отделения первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. Есть специалисты-педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, юристы.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Соглашение с компаниями Приангарья по экспорту угля реализуется на 100%
21 мая, 12:26
Отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования после изменения структуры расширило функции. Создана региональная сетевая психологическая служба, телефон доверия для женщин и детей, антикризисный центр для реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.
Помощь оказывается по принципу "одного окна". Здесь же можно оформить меры социальной поддержки.
Кроме этого, с 1 января 2024 года в 10 районах региона открыты "единые точки входа" для приема семей с детьми. Планируется проведение ежегодных мобильных приемных с целью повышения юридической грамотности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в дистанционном формате.
 
Иркутская областьИркутскИгорь КобзевМФЦ (многофункциональный центр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала