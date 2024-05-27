https://ria.ru/20240527/mfts-1948657824.html
Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья
Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья - РИА Новости, 27.05.2024
Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья
В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T14:58
2024-05-27T14:58
2024-05-27T14:59
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
мфц (многофункциональный центр)
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ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут получить услуги жители со всей области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В 2022 году Иркутская область в числе восьми субъектов Российской Федерации участвовала в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров. За два года в регионе открыли три таких центра - в Иркутске, Усольском и Баяндаевском районах. "По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Год семьи было решено перепрофилировать семейный МФЦ в Иркутске в Региональный семейный многофункциональный центр. 27 мая он начал свою работу после реконструкции", - говорится в сообщении. Здание отремонтировали, выделив из бюджета региона 46 миллионов рублей, в учреждении создали дополнительные отделения и службы. Теперь дистанционно услуги здесь могут получить жители со всех территорий области. В структуру учреждения входят отделения первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. Есть специалисты-педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, юристы. Отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования после изменения структуры расширило функции. Создана региональная сетевая психологическая служба, телефон доверия для женщин и детей, антикризисный центр для реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. Помощь оказывается по принципу "одного окна". Здесь же можно оформить меры социальной поддержки. Кроме этого, с 1 января 2024 года в 10 районах региона открыты "единые точки входа" для приема семей с детьми. Планируется проведение ежегодных мобильных приемных с целью повышения юридической грамотности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в дистанционном формате.
https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947945276.html
https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947382064.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутск, игорь кобзев, мфц (многофункциональный центр)
Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев, МФЦ (многофункциональный центр)
ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут получить услуги жители со всей области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В 2022 году Иркутская область
в числе восьми субъектов Российской Федерации участвовала в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров. За два года в регионе открыли три таких центра - в Иркутске, Усольском и Баяндаевском районах.
"По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Год семьи было решено перепрофилировать семейный МФЦ в Иркутске в Региональный семейный многофункциональный центр. 27 мая он начал свою работу после реконструкции", - говорится в сообщении.
Здание отремонтировали, выделив из бюджета региона 46 миллионов рублей, в учреждении создали дополнительные отделения и службы. Теперь дистанционно услуги здесь могут получить жители со всех территорий области.
В структуру учреждения входят отделения первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. Есть специалисты-педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, юристы.
Отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования после изменения структуры расширило функции. Создана региональная сетевая психологическая служба, телефон доверия для женщин и детей, антикризисный центр для реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств.
Помощь оказывается по принципу "одного окна". Здесь же можно оформить меры социальной поддержки.
Кроме этого, с 1 января 2024 года в 10 районах региона открыты "единые точки входа" для приема семей с детьми. Планируется проведение ежегодных мобильных приемных с целью повышения юридической грамотности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в дистанционном формате.