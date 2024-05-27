https://ria.ru/20240527/mfts-1948657824.html

Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья

Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья - РИА Новости, 27.05.2024

Региональный семейный МФЦ открыли в Иркутске для жителей Приангарья

В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:58

2024-05-27T14:58

2024-05-27T14:59

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

мфц (многофункциональный центр)

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ИРКУТСК, 27 мая - РИА Новости. В Иркутске по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Год семьи открыли региональный семейный многофункциональный центр, где дистанционно могут получить услуги жители со всей области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В 2022 году Иркутская область в числе восьми субъектов Российской Федерации участвовала в пилотном проекте Министерства труда и социальной защиты РФ и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по созданию семейных многофункциональных центров. За два года в регионе открыли три таких центра - в Иркутске, Усольском и Баяндаевском районах. "По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Год семьи было решено перепрофилировать семейный МФЦ в Иркутске в Региональный семейный многофункциональный центр. 27 мая он начал свою работу после реконструкции", - говорится в сообщении. Здание отремонтировали, выделив из бюджета региона 46 миллионов рублей, в учреждении создали дополнительные отделения и службы. Теперь дистанционно услуги здесь могут получить жители со всех территорий области. В структуру учреждения входят отделения первичного приема семей с детьми, экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. Есть специалисты-педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, юристы. Отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования после изменения структуры расширило функции. Создана региональная сетевая психологическая служба, телефон доверия для женщин и детей, антикризисный центр для реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств. Помощь оказывается по принципу "одного окна". Здесь же можно оформить меры социальной поддержки. Кроме этого, с 1 января 2024 года в 10 районах региона открыты "единые точки входа" для приема семей с детьми. Планируется проведение ежегодных мобильных приемных с целью повышения юридической грамотности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в дистанционном формате.

https://ria.ru/20240523/sotrudnichestvo-1947945276.html

https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947382064.html

иркутск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иркутск, игорь кобзев, мфц (многофункциональный центр)