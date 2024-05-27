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"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста - РИА Новости, 27.05.2024
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05:44 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/melitopol-1948518156.html
"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста
"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста - РИА Новости, 27.05.2024
"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста
Российские проекты по развитию Мелитополя вселяют большие надежды на превращение Запорожья во флагман развития Азово-Черноморского региона, считает посетивший... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T05:44
2024-05-27T05:44
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские проекты по развитию Мелитополя вселяют большие надежды на превращение Запорожья во флагман развития Азово-Черноморского региона, считает посетивший город корреспондент турецкой dikGAZETE Окай Депрем."Я в составе группы журналистов посетил завод в Мелитополе. &lt;…&gt; Он (Мелитополь. — Прим. ред.) оставил у меня неизгладимые впечатления и вызвал весьма положительные чувства и надежды относительно будущего региона", — поделился журналист.Объектом его внимания стал завод "МДК—Гидросила", который поставляет гидравлические системы для производства строительной и сельскохозяйственной техники по всей России. По словам корреспондента, некоторые продуктовые категории находятся в серии исключительно на мелитопольском предприятии. Сейчас "Гидросила" активно занимается проектами по импортозамещению."Мы становимся свидетелями того, как Запорожская область в составе Российской Федерации спустя десятилетия вновь становится флагманом реализации стратегического плана развития Азово-Черноморского края", — подытожил Депрем.Референдум о вхождении Запорожской областей в состав России прошел 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки ста процентов бюллетеней в Запорожской области за вхождение в состав России высказались 93,11 процента проголосовавших. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ о принятии региона в состав Российской Федерации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240302/prins-1930621747.html
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в мире, россия, запорожская область, мелитополь, турция
В мире, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Турция
"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста

dikGAZETE: развитие Мелитополя превратит Запорожье во флагман Причерноморья

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖенщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе
Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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Женщина с ребенком на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские проекты по развитию Мелитополя вселяют большие надежды на превращение Запорожья во флагман развития Азово-Черноморского региона, считает посетивший город корреспондент турецкой dikGAZETE Окай Депрем.
"Я в составе группы журналистов посетил завод в Мелитополе. <…> Он (Мелитополь. — Прим. ред.) оставил у меня неизгладимые впечатления и вызвал весьма положительные чувства и надежды относительно будущего региона", — поделился журналист.
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Объектом его внимания стал завод "МДК—Гидросила", который поставляет гидравлические системы для производства строительной и сельскохозяйственной техники по всей России. По словам корреспондента, некоторые продуктовые категории находятся в серии исключительно на мелитопольском предприятии. Сейчас "Гидросила" активно занимается проектами по импортозамещению.
«
"Мы становимся свидетелями того, как Запорожская область в составе Российской Федерации спустя десятилетия вновь становится флагманом реализации стратегического плана развития Азово-Черноморского края", — подытожил Депрем.
Референдум о вхождении Запорожской областей в состав России прошел 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки ста процентов бюллетеней в Запорожской области за вхождение в состав России высказались 93,11 процента проголосовавших. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ о принятии региона в состав Российской Федерации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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