https://ria.ru/20240527/melitopol-1948518156.html

"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста

"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста - РИА Новости, 27.05.2024

"Полон надежд". Проект России в Мелитополе поразил турецкого журналиста

Российские проекты по развитию Мелитополя вселяют большие надежды на превращение Запорожья во флагман развития Азово-Черноморского региона, считает посетивший... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T05:44

2024-05-27T05:44

2024-05-27T05:44

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российские проекты по развитию Мелитополя вселяют большие надежды на превращение Запорожья во флагман развития Азово-Черноморского региона, считает посетивший город корреспондент турецкой dikGAZETE Окай Депрем."Я в составе группы журналистов посетил завод в Мелитополе. <…> Он (Мелитополь. — Прим. ред.) оставил у меня неизгладимые впечатления и вызвал весьма положительные чувства и надежды относительно будущего региона", — поделился журналист.Объектом его внимания стал завод "МДК—Гидросила", который поставляет гидравлические системы для производства строительной и сельскохозяйственной техники по всей России. По словам корреспондента, некоторые продуктовые категории находятся в серии исключительно на мелитопольском предприятии. Сейчас "Гидросила" активно занимается проектами по импортозамещению."Мы становимся свидетелями того, как Запорожская область в составе Российской Федерации спустя десятилетия вновь становится флагманом реализации стратегического плана развития Азово-Черноморского края", — подытожил Депрем.Референдум о вхождении Запорожской областей в состав России прошел 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки ста процентов бюллетеней в Запорожской области за вхождение в состав России высказались 93,11 процента проголосовавших. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ о принятии региона в состав Российской Федерации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240302/prins-1930621747.html

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в мире, россия, запорожская область, мелитополь, турция