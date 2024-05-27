Рейтинг@Mail.ru
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/medvedev-1948768892.html
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:08
2024-05-27T21:08
специальная военная операция на украине
россия
ленинградская область
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать победу. В понедельник Медведев посетил полигон Песочненский в Ленинградской области, где в том числе пообщался с военнослужащими, а также вручил им государственные награды. Видеокадры посещения полигона зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Хотел бы еще раз выразить свою благодарность - благодарность и от имени руководства страны, и министерства обороны всем нашим гражданам, которые помогают фронту - в прямом смысле. Я имею в виду и тем, кто покупает эти самые дроны, кто учит использовать их в боевых условиях, кто помогает на передовой. В общем, всем нашим добровольцам", - сказал Медведев в ходе общения с военными. Он отметил, что "добровольцем, по сути, является вся страна". "Потому что вся страна помогает одержать победу", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240219/izmeneniya-1928267285.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ленинградская область, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ленинградская область, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту

Медведев поблагодарил россиян, помогающих фронту, в том числе закупая дроны

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать победу.
В понедельник Медведев посетил полигон Песочненский в Ленинградской области, где в том числе пообщался с военнослужащими, а также вручил им государственные награды. Видеокадры посещения полигона зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
«
"Хотел бы еще раз выразить свою благодарность - благодарность и от имени руководства страны, и министерства обороны всем нашим гражданам, которые помогают фронту - в прямом смысле. Я имею в виду и тем, кто покупает эти самые дроны, кто учит использовать их в боевых условиях, кто помогает на передовой. В общем, всем нашим добровольцам", - сказал Медведев в ходе общения с военными.
Он отметил, что "добровольцем, по сути, является вся страна". "Потому что вся страна помогает одержать победу", - подчеркнул зампред Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Медведев рассказал о последствиях технологических изменений в мире
19 февраля, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛенинградская областьДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала