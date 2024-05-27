https://ria.ru/20240527/medvedev-1948768892.html
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту - РИА Новости, 27.05.2024
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:08
2024-05-27T21:08
2024-05-27T21:08
специальная военная операция на украине
россия
ленинградская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать победу. В понедельник Медведев посетил полигон Песочненский в Ленинградской области, где в том числе пообщался с военнослужащими, а также вручил им государственные награды. Видеокадры посещения полигона зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Хотел бы еще раз выразить свою благодарность - благодарность и от имени руководства страны, и министерства обороны всем нашим гражданам, которые помогают фронту - в прямом смысле. Я имею в виду и тем, кто покупает эти самые дроны, кто учит использовать их в боевых условиях, кто помогает на передовой. В общем, всем нашим добровольцам", - сказал Медведев в ходе общения с военными. Он отметил, что "добровольцем, по сути, является вся страна". "Потому что вся страна помогает одержать победу", - подчеркнул зампред Совбеза.
https://ria.ru/20240219/izmeneniya-1928267285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ленинградская область, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ленинградская область, Дмитрий Медведев
Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту
Медведев поблагодарил россиян, помогающих фронту, в том числе закупая дроны