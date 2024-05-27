https://ria.ru/20240527/medvedev-1948768892.html

Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту

Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту - РИА Новости, 27.05.2024

Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:08

2024-05-27T21:08

2024-05-27T21:08

специальная военная операция на украине

россия

ленинградская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил россиян, которые помогают фронту, в том числе закупая дроны, и отметил, что вся страна помогает одержать победу. В понедельник Медведев посетил полигон Песочненский в Ленинградской области, где в том числе пообщался с военнослужащими, а также вручил им государственные награды. Видеокадры посещения полигона зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Хотел бы еще раз выразить свою благодарность - благодарность и от имени руководства страны, и министерства обороны всем нашим гражданам, которые помогают фронту - в прямом смысле. Я имею в виду и тем, кто покупает эти самые дроны, кто учит использовать их в боевых условиях, кто помогает на передовой. В общем, всем нашим добровольцам", - сказал Медведев в ходе общения с военными. Он отметил, что "добровольцем, по сути, является вся страна". "Потому что вся страна помогает одержать победу", - подчеркнул зампред Совбеза.

https://ria.ru/20240219/izmeneniya-1928267285.html

россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ленинградская область, дмитрий медведев