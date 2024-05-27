Рейтинг@Mail.ru
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/medvedev-1948629944.html
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина - РИА Новости, 27.05.2024
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина
Партия "Единая Россия" будет корректировать свою народную программу с учетом послания президента РФ и накопленного опыта, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:48
2024-05-27T13:48
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94338/91/943389169_0:5:1016:577_1920x0_80_0_0_deb7013e1c75f4bfbcd2c3247b381179.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет корректировать свою народную программу с учетом послания президента РФ и накопленного опыта, заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга. Ранее он сообщил о том, что партия готовит свои предложения, в том числе по поддержке студенческих семей в рамках работы по нацпроекту "Семья". "А вы вносите изменения в наш программный документ, в нашу народную программу, потому что мы все равно ее будем корректировать с учетом накопленного опыта и послания президента страны", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20240314/er-1933043914.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94338/91/943389169_121:0:896:581_1920x0_80_0_0_b7c43f70b689df7c2f7d4fa567ab930c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина

Медведев: ЕР будет корректировать свою программу с учетом послания президента

© РИА Новости / Алексей ДружининЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эмблема партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет корректировать свою народную программу с учетом послания президента РФ и накопленного опыта, заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга.
Ранее он сообщил о том, что партия готовит свои предложения, в том числе по поддержке студенческих семей в рамках работы по нацпроекту "Семья".
"А вы вносите изменения в наш программный документ, в нашу народную программу, потому что мы все равно ее будем корректировать с учетом накопленного опыта и послания президента страны", - сказал Медведев.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Медведев предостерег "Единую Россию" от благодушия в трудный период
14 марта, 19:29
 
РоссияСанкт-ПетербургДмитрий МедведевЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала