https://ria.ru/20240527/medvedev-1948629944.html
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина - РИА Новости, 27.05.2024
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина
Партия "Единая Россия" будет корректировать свою народную программу с учетом послания президента РФ и накопленного опыта, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T13:48
2024-05-27T13:48
2024-05-27T13:48
россия
санкт-петербург
дмитрий медведев
единая россия
владимир путин
политика
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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет корректировать свою народную программу с учетом послания президента РФ и накопленного опыта, заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга. Ранее он сообщил о том, что партия готовит свои предложения, в том числе по поддержке студенческих семей в рамках работы по нацпроекту "Семья". "А вы вносите изменения в наш программный документ, в нашу народную программу, потому что мы все равно ее будем корректировать с учетом накопленного опыта и послания президента страны", - сказал Медведев.
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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина
Медведев: ЕР будет корректировать свою программу с учетом послания президента