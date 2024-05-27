https://ria.ru/20240527/medvedev-1948629944.html

ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина

ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина - РИА Новости, 27.05.2024

ЕР будет корректировать народную программу с учетом послания Путина

Партия "Единая Россия" будет корректировать свою народную программу с учетом послания президента РФ и накопленного опыта, заявил председатель партии Дмитрий... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T13:48

2024-05-27T13:48

2024-05-27T13:48

россия

санкт-петербург

дмитрий медведев

единая россия

владимир путин

политика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Партия "Единая Россия" будет корректировать свою народную программу с учетом послания президента РФ и накопленного опыта, заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе встречи с жителями Санкт-Петербурга. Ранее он сообщил о том, что партия готовит свои предложения, в том числе по поддержке студенческих семей в рамках работы по нацпроекту "Семья". "А вы вносите изменения в наш программный документ, в нашу народную программу, потому что мы все равно ее будем корректировать с учетом накопленного опыта и послания президента страны", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20240314/er-1933043914.html

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россия, санкт-петербург, дмитрий медведев, единая россия, владимир путин, политика