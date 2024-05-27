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В Новосибирском зоопарке родились 12 манулов - РИА Новости, 27.05.2024
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Хорошие новости
 
16:38 27.05.2024 (обновлено: 16:45 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/manuly-1948695870.html
В Новосибирском зоопарке родились 12 манулов
В Новосибирском зоопарке родились 12 манулов - РИА Новости, 27.05.2024
В Новосибирском зоопарке родились 12 манулов
Две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство, родилось сразу 12 котят, сообщили в учреждении. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:38
2024-05-27T16:45
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НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство, родилось сразу 12 котят, сообщили в учреждении.&quot;В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство. У одной пять котят, у другой — семь. Малыши появились на свет в апреле. Сейчас им уже больше месяца, и пришло время первых осторожных прогулок&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Зоолог Юлия Коновалова рассказала, что самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, у второй это случилось впервые.&quot;Обе замечательно справляются. На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше. Мама все время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве. Котята еще маленькие и уязвимые, и материнское поведение абсолютно оправданно. Мы стараемся не шуметь рядом с вольерами, где находятся манулы с котятами. И посетителей тоже призываем беречь покой мам и малышей&quot;, — рассказала Коновалова.Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.
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новосибирск, новосибирский зоопарк
Новосибирск, Новосибирский зоопарк, Хорошие новости
В Новосибирском зоопарке родились 12 манулов

В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство, родилось 12 котят

© Фото : Новосибирский зоопарк/TelegramВ Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство, родилось сразу 12 котят, сообщили в учреждении.
«

"В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство. У одной пять котят, у другой — семь. Малыши появились на свет в апреле. Сейчас им уже больше месяца, и пришло время первых осторожных прогулок", — говорится в публикации в Telegram-канале.

© Фото : Новосибирский зоопарк/TelegramВ Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
1 из 2
© Фото : Новосибирский зоопарк/TelegramВ Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
2 из 2
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
1 из 2
В Новосибирском зоопарке две самки манула принесли потомство
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
2 из 2
Зоолог Юлия Коновалова рассказала, что самки родили с разницей в пять дней. Первые недели жизни малыши находились в своих домиках с мамами. Одна самка уже имеет опыт материнства, у второй это случилось впервые.
«

"Обе замечательно справляются. На прогулки первыми стали выходить котята той самки, которая родила раньше. Мама все время рядом с ними: оберегает их, следит, чтобы их ничего не напугало, уводит в укрытие при малейшем беспокойстве. Котята еще маленькие и уязвимые, и материнское поведение абсолютно оправданно. Мы стараемся не шуметь рядом с вольерами, где находятся манулы с котятами. И посетителей тоже призываем беречь покой мам и малышей", — рассказала Коновалова.

Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.
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