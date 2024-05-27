https://ria.ru/20240527/manturov-1948689224.html
"Волгу" в базовой комплектации будут выпускать на мощностях ГАЗа
"Волгу" в базовой комплектации будут выпускать на мощностях ГАЗа - РИА Новости, 27.05.2024
"Волгу" в базовой комплектации будут выпускать на мощностях ГАЗа
"Волга" в базовой комплектации будет выпускаться на мощностях ГАЗа, к осени должен проясниться вопрос по поводу цен, сообщил первый вице-премьер РФ Денис... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:16
2024-05-27T16:16
2024-05-27T16:16
экономика
россия
денис мантуров
группа газ
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. "Волга" в базовой комплектации будет выпускаться на мощностях ГАЗа, к осени должен проясниться вопрос по поводу цен, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В базовой это будет на мощностях ГАЗа. Исходим из того, что те наработки, которые сегодня реализуются, - к осени будет уже понятно и по номенклатуре, и ценам", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли новая "Волга" выпускаться на мощностях ГАЗа и какова будет стоимость машины. На просьбу уточнить, понадобится ли дополнительный завод для выпуска, первый зампред правительства ответил: "Завод-то большой, мощностей предостаточно для выполнения объема того, в котором есть потребность".
https://ria.ru/20231225/volga-1917861045.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, денис мантуров, группа газ
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Группа ГАЗ
"Волгу" в базовой комплектации будут выпускать на мощностях ГАЗа
Мантуров объявил о выпуске новой Volga в базовой комплектации на мощностях ГАЗа