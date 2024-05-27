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ЕС не воюет с Россией, но хочет мира, заявил Макрон - РИА Новости, 27.05.2024
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20:36 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/makron-1948764686.html
ЕС не воюет с Россией, но хочет мира, заявил Макрон
ЕС не воюет с Россией, но хочет мира, заявил Макрон - РИА Новости, 27.05.2024
ЕС не воюет с Россией, но хочет мира, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не воюет с Россией, но хочет "мира, который выберет Украина". РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T20:36
2024-05-27T20:36
россия
украина
москва
эммануэль макрон
владимир путин
олаф шольц
евросоюз
нато
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не воюет с Россией, но хочет "мира, который выберет Украина". "Мы не находимся в войне с Россией и российским народом. Но мы хотим мира, мира, который выберет Украина на своих условиях", - заявил Макрон в ходе выступления перед молодежью в Дрездене. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х. Президент Франции также вновь заявил, что в конфликте на Украине на кону "будущее и безопасность ЕС". При этом Макрон признал, что Евросоюз "не изменит свою географию", а Россия останется его соседом "завтра и послезавтра". В связи с этим ЕС необходимо позаботиться об общей концепции безопасности, которую он ранее "делегировал своим союзникам", считает французский лидер. "Нам необходимо самим позаботиться о своей безопасности, понять, откуда будет исходить угроза. Нужно выстроить новую концепцию общей безопасности, определить, какие возможности у нас есть и какие совместные проекты нам нужны", - сказал президент. Макрон в воскресенье начал трехдневный официальный визит в ФРГ. Во вторник состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем в рамках франко-германского совета министров. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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россия, украина, москва, эммануэль макрон, владимир путин, олаф шольц, евросоюз, нато
Россия, Украина, Москва, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО
ЕС не воюет с Россией, но хочет мира, заявил Макрон

Макрон: ЕС не воюет с Россией, но хочет мира, который выберет Украина

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не воюет с Россией, но хочет "мира, который выберет Украина".
«
"Мы не находимся в войне с Россией и российским народом. Но мы хотим мира, мира, который выберет Украина на своих условиях", - заявил Макрон в ходе выступления перед молодежью в Дрездене. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Изображение сгенерировано ИИ
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Вчера, 08:00
Президент Франции также вновь заявил, что в конфликте на Украине на кону "будущее и безопасность ЕС". При этом Макрон признал, что Евросоюз "не изменит свою географию", а Россия останется его соседом "завтра и послезавтра". В связи с этим ЕС необходимо позаботиться об общей концепции безопасности, которую он ранее "делегировал своим союзникам", считает французский лидер.
«
"Нам необходимо самим позаботиться о своей безопасности, понять, откуда будет исходить угроза. Нужно выстроить новую концепцию общей безопасности, определить, какие возможности у нас есть и какие совместные проекты нам нужны", - сказал президент.
Макрон в воскресенье начал трехдневный официальный визит в ФРГ. Во вторник состоится его встреча с канцлером Олафом Шольцем в рамках франко-германского совета министров.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Тяжелый день у Макрона: фон дер Ляйен ему не поможет
6 мая, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
СМИ: Зеленский поедет во Францию просить НАТО сбивать российские ракеты
22 мая, 23:39
 
РоссияУкраинаМоскваЭммануэль МакронВладимир ПутинОлаф ШольцЕвросоюзНАТО
 
 
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