Рейтинг@Mail.ru
Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/makron-1948682291.html
Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ
Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2024
Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в ФРГ в попытке преодолеть разногласия РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:57
2024-05-27T15:57
в мире
германия
франция
украина
эммануэль макрон
олаф шольц
брюно ле мэр
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941722468_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4bad5c5eab9f381f4636567ae062bb6e.jpg
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в ФРГ в попытке преодолеть разногласия с канцлером Олафом Шольцем, пишет агентство Франс Пресс. Накануне Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ – первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. В понедельник он отправится в Дрезден. Как отмечали в Елисейском дворце, президент Франции впервые посещает территорию бывшей ГДР. Там он выступит с программной речью о Европе - ожидается, что часть ее он произнесет на немецком. Как сообщает СМИ, весь прошлый год Макрон, ранее изучавший язык Гете в школе, подтягивал язык с профессором немецкого Франком Гренингером, проживающим во Франции. Гренигер также обучал министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, известного поклонника Германии, не упускающего шанса перейти на немецкий в ходе своих визитов в ФРГ. "Макрон хочет тронуть немцев, обращаясь к ним на их родном языке", - заявил Гренингер агентству. Он сообщил, что также помогал президенту подготовить надгробную речь на похоронах известного немецкого политика Вольфганга Шойбле, скончавшегося 26 декабря прошлого года. Педагог похвалил усердие президента, который, по его словам, не просто заучивает текст наизусть, а "все понимает". "Он идеальный студент. Он восприимчив и действительно хочет преуспеть. И обучение для него – в удовольствие", - отметил учитель. Из минусов в процессе обучения президента он назвал его плотный график, из-за чего профессору нужно было "быть готовым к занятиям в любой момент". Он также признался, что сначала боялся исправлять ошибки президента. "Я говорил себе: как же я буду его перебивать? Но я был удивлен, он очень милый парень", - отметил Гренингер. Как отмечал Елисейский дворец, у Парижа и Берлина сохраняется множество разногласий – в том числе, о роли атомной энергетики в энергетическом миксе и декарбонизации экономики, бюджетной стратегии, торговых соглашениях и закупке вооружений. Принципиальным вопросом остаётся вопрос отправки войск на Украину, поднятый Макроном в феврале, который не нашёл поддержки немецкого канцлера. При этом производство вооружений на территории Украины является общим интересом для обеих стран. Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
https://ria.ru/20240526/ukraine-1948499440.html
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20231003/khimiya-1900117360.html
https://ria.ru/20240526/europa-1948490066.html
https://ria.ru/20240523/makron-1947786443.html
германия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941722468_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_6c9a9b714a1a3386b2568d1e39c258cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, брюно ле мэр, нато
В мире, Германия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Брюно Ле Мэр, НАТО
Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ

Франс Пресс: Макрон год "подтягивал" немецкий язык перед встречей с Шольцем

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в ФРГ в попытке преодолеть разногласия с канцлером Олафом Шольцем, пишет агентство Франс Пресс.
Накануне Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ – первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. В понедельник он отправится в Дрезден. Как отмечали в Елисейском дворце, президент Франции впервые посещает территорию бывшей ГДР. Там он выступит с программной речью о Европе - ожидается, что часть ее он произнесет на немецком.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы, заявил Шольц
Вчера, 22:04
Как сообщает СМИ, весь прошлый год Макрон, ранее изучавший язык Гете в школе, подтягивал язык с профессором немецкого Франком Гренингером, проживающим во Франции. Гренигер также обучал министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, известного поклонника Германии, не упускающего шанса перейти на немецкий в ходе своих визитов в ФРГ.
"Макрон хочет тронуть немцев, обращаясь к ним на их родном языке", - заявил Гренингер агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Запад лезет на те же грабли, что и в 41-м
8 мая, 08:00
Он сообщил, что также помогал президенту подготовить надгробную речь на похоронах известного немецкого политика Вольфганга Шойбле, скончавшегося 26 декабря прошлого года.
Педагог похвалил усердие президента, который, по его словам, не просто заучивает текст наизусть, а "все понимает".
"Он идеальный студент. Он восприимчив и действительно хочет преуспеть. И обучение для него – в удовольствие", - отметил учитель.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
СМИ сообщили о разладе между ключевыми партнерами Украины
3 октября 2023, 11:09
Из минусов в процессе обучения президента он назвал его плотный график, из-за чего профессору нужно было "быть готовым к занятиям в любой момент".
Он также признался, что сначала боялся исправлять ошибки президента.
"Я говорил себе: как же я буду его перебивать? Но я был удивлен, он очень милый парень", - отметил Гренингер.
Как отмечал Елисейский дворец, у Парижа и Берлина сохраняется множество разногласий – в том числе, о роли атомной энергетики в энергетическом миксе и декарбонизации экономики, бюджетной стратегии, торговых соглашениях и закупке вооружений.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине
Вчера, 20:28
Принципиальным вопросом остаётся вопрос отправки войск на Украину, поднятый Макроном в феврале, который не нашёл поддержки немецкого канцлера. При этом производство вооружений на территории Украины является общим интересом для обеих стран.
Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.
Президент Франции Эммануэль Макрон пожимает руку полицейскому в центральном полицейском участке в Нумеа, Новая Каледония. 23 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Макрон прибыл в Новую Каледонию, сообщили СМИ
23 мая, 03:50
 
В миреГерманияФранцияУкраинаЭммануэль МакронОлаф ШольцБрюно Ле МэрНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала