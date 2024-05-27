https://ria.ru/20240527/makron-1948682291.html

Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ

Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2024

Макрон год занимался с репетитором немецкого перед визитом в ФРГ, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в ФРГ в попытке преодолеть разногласия РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:57

2024-05-27T15:57

2024-05-27T15:57

в мире

германия

франция

украина

эммануэль макрон

олаф шольц

брюно ле мэр

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941722468_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4bad5c5eab9f381f4636567ae062bb6e.jpg

ПАРИЖ, 27 мая – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон год занимался с репетитором немецкого языка, чтобы подготовиться к официальному визиту в ФРГ в попытке преодолеть разногласия с канцлером Олафом Шольцем, пишет агентство Франс Пресс. Накануне Макрон начал трехдневную поездку в ФРГ – первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. В понедельник он отправится в Дрезден. Как отмечали в Елисейском дворце, президент Франции впервые посещает территорию бывшей ГДР. Там он выступит с программной речью о Европе - ожидается, что часть ее он произнесет на немецком. Как сообщает СМИ, весь прошлый год Макрон, ранее изучавший язык Гете в школе, подтягивал язык с профессором немецкого Франком Гренингером, проживающим во Франции. Гренигер также обучал министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, известного поклонника Германии, не упускающего шанса перейти на немецкий в ходе своих визитов в ФРГ. "Макрон хочет тронуть немцев, обращаясь к ним на их родном языке", - заявил Гренингер агентству. Он сообщил, что также помогал президенту подготовить надгробную речь на похоронах известного немецкого политика Вольфганга Шойбле, скончавшегося 26 декабря прошлого года. Педагог похвалил усердие президента, который, по его словам, не просто заучивает текст наизусть, а "все понимает". "Он идеальный студент. Он восприимчив и действительно хочет преуспеть. И обучение для него – в удовольствие", - отметил учитель. Из минусов в процессе обучения президента он назвал его плотный график, из-за чего профессору нужно было "быть готовым к занятиям в любой момент". Он также признался, что сначала боялся исправлять ошибки президента. "Я говорил себе: как же я буду его перебивать? Но я был удивлен, он очень милый парень", - отметил Гренингер. Как отмечал Елисейский дворец, у Парижа и Берлина сохраняется множество разногласий – в том числе, о роли атомной энергетики в энергетическом миксе и декарбонизации экономики, бюджетной стратегии, торговых соглашениях и закупке вооружений. Принципиальным вопросом остаётся вопрос отправки войск на Украину, поднятый Макроном в феврале, который не нашёл поддержки немецкого канцлера. При этом производство вооружений на территории Украины является общим интересом для обеих стран. Макрон неоднократно призывал Германию укрепить стратегическое партнерство с его страной в оборонной сфере и производить, и закупать европейские, а не американские вооружения. При этом ФРГ продвигает свою инициативу по созданию европейской системы ПВО "Европейский небесный щит", которую поддержали уже 20 европейских стран, включая страны-члены НАТО, а также Швецию, Швейцарию и Австрию. Франция же совместно с Италией реализует проект по созданию системы противовоздушной обороны Eurosam, которая должна увидеть свет в 2025 году.

https://ria.ru/20240526/ukraine-1948499440.html

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20231003/khimiya-1900117360.html

https://ria.ru/20240526/europa-1948490066.html

https://ria.ru/20240523/makron-1947786443.html

германия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, франция, украина, эммануэль макрон, олаф шольц, брюно ле мэр, нато