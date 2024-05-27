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В ЛНР остаются неподнятые массовые захоронения мирных жителей - РИА Новости, 27.05.2024
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09:08 27.05.2024 (обновлено: 10:05 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/lnr-1948528108.html
В ЛНР остаются неподнятые массовые захоронения мирных жителей
В ЛНР остаются неподнятые массовые захоронения мирных жителей - РИА Новости, 27.05.2024
В ЛНР остаются неподнятые массовые захоронения мирных жителей
Минимум три неподнятых массовых захоронения мирных жителей, погибших в результате боевых действий в Донбассе, остаются в прифронтовых районах ЛНР, заявила РИА... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T09:08
2024-05-27T10:05
в мире
луганская народная республика
россия
донбасс
анна сорока
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Минимум три неподнятых массовых захоронения мирных жителей, погибших в результате боевых действий в Донбассе, остаются в прифронтовых районах ЛНР, заявила РИА Новости советник главы региона и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока. Ранее Сорока заявляла, что около 5,5 тысяч мирных жителей погибли в ЛНР с 2014 года в результате действий ВСУ. "Еще не подняты как минимум три массовых захоронения (мирных жителей - ред.) в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске (прифронтовые районы ЛНР - ред.). Поэтому работа предстоит еще огромная, кропотливая", - сказала советник главы республики. Она уточнила, что в регионе продолжается работа по идентификации останков, извлеченных ранее из массовых захоронений. По словам Сороки, с ноября минувшего года удалось при помощи Следственного комитета России установить личности еще пятнадцати человек, извлеченных из массовых захоронений. "Всеми силами пытаемся каким-то образом опознавать погибших, которые здесь захоронены. Это очень кропотливая работа, это очень важно… Самое главное, чтобы каждое лицо, которое мы будем извлекать, его останки были идентифицированы, опознаны, чтобы мы смогли найти родственников, чтобы мы смогли вместе с ними раздеть их боль и до конца все-таки осознать, что принесла этой страшная война в нашу жизнь и что мы обязаны дальше делать", - отметила собеседник агентства. Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День республики. 11 мая в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность. ЛНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
https://ria.ru/20240512/miroshnichenko-1945409615.html
https://ria.ru/20240429/zakhoroneniya-1943046989.html
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в мире, луганская народная республика, россия, донбасс, анна сорока, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Донбасс, Анна Сорока, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В ЛНР остаются неподнятые массовые захоронения мирных жителей

В ЛНР остаются три неподнятых массовых захоронения мирных жителей

© СК РФСотрудник СК
Сотрудник СК
© СК РФ
Сотрудник СК. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Минимум три неподнятых массовых захоронения мирных жителей, погибших в результате боевых действий в Донбассе, остаются в прифронтовых районах ЛНР, заявила РИА Новости советник главы региона и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока.
Ранее Сорока заявляла, что около 5,5 тысяч мирных жителей погибли в ЛНР с 2014 года в результате действий ВСУ.
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"Еще не подняты как минимум три массовых захоронения (мирных жителей - ред.) в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске (прифронтовые районы ЛНР - ред.). Поэтому работа предстоит еще огромная, кропотливая", - сказала советник главы республики.
Она уточнила, что в регионе продолжается работа по идентификации останков, извлеченных ранее из массовых захоронений. По словам Сороки, с ноября минувшего года удалось при помощи Следственного комитета России установить личности еще пятнадцати человек, извлеченных из массовых захоронений.
"Всеми силами пытаемся каким-то образом опознавать погибших, которые здесь захоронены. Это очень кропотливая работа, это очень важно… Самое главное, чтобы каждое лицо, которое мы будем извлекать, его останки были идентифицированы, опознаны, чтобы мы смогли найти родственников, чтобы мы смогли вместе с ними раздеть их боль и до конца все-таки осознать, что принесла этой страшная война в нашу жизнь и что мы обязаны дальше делать", - отметила собеседник агентства.
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Двенадцатого мая в ЛНР отмечают День республики. 11 мая в 2014 году в Донбассе прошел референдум, организованный сторонниками федерализации. На нем большинство жителей региона проголосовали за государственную самостоятельность.
ЛНР стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассАнна СорокаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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