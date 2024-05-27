https://ria.ru/20240527/lavrov-1948753404.html
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России - РИА Новости, 27.05.2024
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России
Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:25
2024-05-27T19:25
2024-05-27T19:25
россия
эстония
мария захарова
сергей лавров
алар карис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:80:2874:1696_1920x0_80_0_0_5792c6754ebd90b10393d74d58f4f8dc.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени. "Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", фрагмент которого у себя в Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин. Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось. Захарова ранее предложила эстонскому президенту показать, каким образом он собирается "поставить РФ на колени".
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948648760.html
россия
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_5c74b94ee4770be71c023febe22b9a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, мария захарова, сергей лавров, алар карис
Россия, Эстония, Мария Захарова, Сергей Лавров, Алар Карис
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России
Лавров о "необходимости поставить Россию на колени": было бы забавно посмотреть