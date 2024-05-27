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Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России - РИА Новости, 27.05.2024
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19:25 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948753404.html
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России - РИА Новости, 27.05.2024
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России
Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса,... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:25
2024-05-27T19:25
россия
эстония
мария захарова
сергей лавров
алар карис
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени. "Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", фрагмент которого у себя в Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин. Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось. Захарова ранее предложила эстонскому президенту показать, каким образом он собирается "поставить РФ на колени".
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россия, эстония, мария захарова, сергей лавров, алар карис
Россия, Эстония, Мария Захарова, Сергей Лавров, Алар Карис
Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России

Лавров о "необходимости поставить Россию на колени": было бы забавно посмотреть

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени.
«
"Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", фрагмент которого у себя в Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин.
Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось.
Захарова ранее предложила эстонскому президенту показать, каким образом он собирается "поставить РФ на колени".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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РоссияЭстонияМария ЗахароваСергей ЛавровАлар Карис
 
 
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