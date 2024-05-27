https://ria.ru/20240527/lavrov-1948753404.html

Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России

Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России - РИА Новости, 27.05.2024

Лавров прокомментировал слова президента Эстонии о России

Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:25

2024-05-27T19:25

2024-05-27T19:25

россия

эстония

мария захарова

сергей лавров

алар карис

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров согласился с мнением официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой о словах президента Эстонии Алара Кариса, заявившего о необходимости поставить Россию на колени. "Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делать. Добавить нечего", - сказал Лавров в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1", фрагмент которого у себя в Telegram-канале выложил журналист Павел Зарубин. Ранее эстонский президент в интервью финскому общественному вещателю Yle заявил, что сделает все возможное, чтобы попытаться "поставить Россию и Путина на колени", и тогда, по его мнению, "можно будет начать серьезные переговоры о прекращении войны на Украине". Каким образом он собрался этого добиться, не пояснялось. Захарова ранее предложила эстонскому президенту показать, каким образом он собирается "поставить РФ на колени".

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948648760.html

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россия, эстония, мария захарова, сергей лавров, алар карис