https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html

Россия намерена исключить "Талибан"* из списка террористов

Россия намерена исключить "Талибан"* из списка террористов - РИА Новости, 27.05.2024

Россия намерена исключить "Талибан"* из списка террористов

Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:21

2024-05-27T15:21

2024-05-27T15:21

в мире

афганистан

россия

кабул (город)

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Казахстан недавно принял решение, которое мы тоже собираемся принять, об исключении их из списка террористических организаций. Тем более, что Совет Безопасности ООН талибов как организацию террористической не объявлял. Там в списке террористов есть, по-моему, 12-15 конкретных персонажей", - сказал Лавров журналистам. "Они являются реальной властью", - подчеркнул министр. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. По его словам решение будет принимать президент РФ. Кабулов ранее также говорил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент, при этом подобные планы не противоречат резолюциям СБ ООН. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20240527/taliban-1948569322.html

https://ria.ru/20240402/taliban-1937332301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, россия, кабул (город), сергей лавров, замир кабулов, мохаммад хасан ахунд, оон, талибан